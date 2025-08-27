Западные союзники разрабатывают послевоенный план безопасности для Украины, который может радикально изменить систему обороны региона. Чиновники из Европы и США сообщили Financial Times (FT), что проект опирается на три линии обороны и нацелен на сдерживание возможной агрессии России после возможного мирного соглашения.
Первый шаг предусматривает демилитаризованную зону вдоль всей линии фронта. В ней будут дежурить нейтральные миротворцы из третьих стран, согласованные Киевом и Москвой, чтобы контролировать соблюдение перемирия.
За этой зоной следует вторая — там украинские войска, обученные и вооруженные странами НАТО, займут позиции на границе.
Третий оборонительный рубеж — европейские силы сдерживания в глубине Украины, которые получат поддержку американской разведки и авиации из тыла.
План пока носит теоретический характер, его еще не утвердили ни в Пентагоне, ни в Киеве, отмечает FT.
Президент Дональд Трамп добивается переговоров о мире между Европой и Россией, но признал 25 августа, что «детали гарантий безопасности» пока не определены. Он заявил журналистам, что США «помогут им» (украинцам) как резерв и выразил готовность поддержать европейские силы «прежде всего, вероятно, с воздуха».
Американские чиновники подтвердили обсуждение поставок разведданных, средств наблюдения, систем управления и ПВО для обеспечения развертывания европейских войск. Вашингтон уже передает Украине комплексы Patriot, но новый план может включать также самолеты, логистику и радары для создания европейской бесполетной зоны.
Предложение стало поворотом для команды Трампа, которая ранее исключала участие США в послевоенной безопасности. Некоторые его министры, включая главу Пентагона Пита Хегсета, скептически относятся к отправке сил, опасаясь затяжного вовлечения. Но европейские лидеры месяцами убеждали Вашингтон, что без американских «стратегических возможностей» план не сработает, уточняет FT.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал недавние переговоры в Белом доме «прорывом», подчеркнув, что коалиция объединит военную, политическую и экономическую помощь. Чиновники предупреждают: план с тремя линиями обороны возможен только при условии, что Европа выделит тысячи военных, несмотря на высокий уровень общественного сопротивления, констатирует газета.
Москва и Киев по-прежнему далеки от компромисса по территории и гарантиям. Президент РФ Владимир Путин настаивает на участии России в системе безопасности — условии, которое Украина отвергает. Переговоры продолжаются, но впервые с начала войны Запад готов представить конкретное многослойное видение обороны Украины после конфликта — правда, пока без одобрения Киева и Вашингтона.