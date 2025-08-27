Западные союзники разрабатывают послевоенный план безопасности для Украины, который может радикально изменить систему обороны региона. Чиновники из Европы и США сообщили Financial Times (FT), что проект опирается на три линии обороны и нацелен на сдерживание возможной агрессии России после возможного мирного соглашения.

Первый шаг предусматривает демилитаризованную зону вдоль всей линии фронта. В ней будут дежурить нейтральные миротворцы из третьих стран, согласованные Киевом и Москвой, чтобы контролировать соблюдение перемирия.

За этой зоной следует вторая — там украинские войска, обученные и вооруженные странами НАТО, займут позиции на границе.

Третий оборонительный рубеж — европейские силы сдерживания в глубине Украины, которые получат поддержку американской разведки и авиации из тыла.

План пока носит теоретический характер, его еще не утвердили ни в Пентагоне, ни в Киеве, отмечает FT.

Президент Дональд Трамп добивается переговоров о мире между Европой и Россией, но признал 25 августа, что «детали гарантий безопасности» пока не определены. Он заявил журналистам, что США «помогут им» (украинцам) как резерв и выразил готовность поддержать европейские силы «прежде всего, вероятно, с воздуха».