Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, ход мирного процесса между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне. Он подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира и намерена после его установления вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.

Президент Турции заявил, что справедливое урегулирование российско-украинской войны возможно, и подчеркнул необходимость продолжения переговоров между сторонами.