Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, ход мирного процесса между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне. Он подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира и намерена после его установления вносить вклад в обеспечение безопасности Украины.
Президент Турции заявил, что справедливое урегулирование российско-украинской войны возможно, и подчеркнул необходимость продолжения переговоров между сторонами.
Он подтвердил готовность Анкары содействовать организации высокоуровневых контактов, которые могут открыть путь к миру.
В завершение беседы Эрдоган поздравил Зеленского и народ Украины с Днем независимости.