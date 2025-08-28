ТУРЦИЯ
Турции готова поддержать безопасность Украины
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским подтвердил готовность Турции содействовать мирному процессу между Россией и Украиной
Президент Турции заявил о готовности поддержать безопасность Украины после окончания войны / AA
28 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, ход мирного процесса между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. 

Эрдоган отметил, что Анкара внимательно следит за контактами, состоявшимися на Аляске и в Вашингтоне. Он подчеркнул, что Турция продолжает прилагать усилия для достижения устойчивого мира и намерена после его установления вносить вклад в обеспечение безопасности Украины. 

Президент Турции заявил, что справедливое урегулирование российско-украинской войны возможно, и подчеркнул необходимость продолжения переговоров между сторонами.  

Он подтвердил готовность Анкары содействовать организации высокоуровневых контактов, которые могут открыть путь к миру. 

В завершение беседы Эрдоган поздравил Зеленского и народ Украины с Днем независимости. 

 

