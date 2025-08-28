ПОЛИТИКА
Зеленский поблагодарил Турцию
Президент Украины сообщил, что Киев и Анкара скоро представят проект совместного документа в сфере безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
28 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил благодарность Анкаре за поддержку Киева.

«Спасибо за вашу поддержку Украины и нашего народа, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении подлинного мира. Мы глубоко ценим всю помощь, которую предоставляет Турция», — написал Зеленский в Х.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к переговорам на уровне лидеров, «так как это единственный эффективный формат», однако именно Москва избегает диалога и продолжает войну.

Зеленский сообщил, что в результате последних атак Россия выпустила более 30 ракет и около 600 дронов, в результате чего погибли 17 человек, среди них четверо детей. Пострадали десятки мирных жителей, часть из них находится в критическом состоянии. Удары пришлись, в том числе, по турецкому предприятию, посольству Азербайджана, делегации ЕС, Британскому совету и жилым кварталам.

«Это ответ Путина на усилия Украины, США и европейских партнеров по прекращению убийств. Именно поэтому необходимо усиление давления — через санкции, тарифы и политические меры», — отметил украинский лидер.

Зеленский отметил, что в ходе разговоре особое внимание было уделено гарантиям безопасности. Он сообщил, что на следующей неделе Киев и Анкара представят проект документа, подготовленный советниками по национальной безопасности.

По словам украинского лидера, президент Эрдоган заявил о привлечении министра обороны Турции к изучению возможностей страны для укрепления безопасности, особенно в Черном море.

