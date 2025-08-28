Фидан подчеркнул, что Турция готова взять на себя ответственность в мирном процессе по Украине. Он также отметил необходимость скорейшего улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты развитие событий в Сирии и вопросы двусторонних отношений.