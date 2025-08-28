ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Министр Фидан созвонился с Марко Рубио
Главы внешнеполитических ведомств обсудили Газу, Украину и Сирию
Глава МИД Турции Хакан Фидан / TRT Haber
28 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Как сообщили дипломатические источники, стороны обсудили усилия по установлению мира между Россией и Украиной, а также ситуацию в Газе и шаги, направленные на достижение режима прекращения огня.

Фидан подчеркнул, что Турция готова взять на себя ответственность в мирном процессе по Украине. Он также отметил необходимость скорейшего улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты развитие событий в Сирии и вопросы двусторонних отношений.

