28 августа 2025 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Главы государств обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы.
Эрдоган выразил соболезнования Шарифу в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями в Пакистане, и передал слова поддержки.
Президент Турции подчеркнул, что Анкара всегда рядом с братским народом Пакистана.
Он отметил, что гуманитарные операции Турции уже ведутся во многих пострадавших районах, и добавил, что страна готова оказать более масштабную помощь.