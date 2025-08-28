ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган: Турция рядом с народом Пакистана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений и оползней
Президент Турции подтвердил готовность оказать помощь Пакистану / AA
28 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. 

Главы государств обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы. 

Эрдоган выразил соболезнования Шарифу в связи с человеческими жертвами, вызванными наводнениями и оползнями в Пакистане, и передал слова поддержки. 

Президент Турции подчеркнул, что Анкара всегда рядом с братским народом Пакистана.  

Он отметил, что гуманитарные операции Турции уже ведутся во многих пострадавших районах, и добавил, что страна готова оказать более масштабную помощь. 

 

