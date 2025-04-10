9 апреля совокупное состояние участников рейтинга Bloomberg Billionaires Index увеличилось на 304 млрд долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил о приостановке введения пошлин на импорт из ряда стран.

Такой прирост стал рекордным за всю историю индекса, который агентство Bloomberg публикует с марта 2012 года. Средний рост состояния у 500 богатейших людей мира составил 3,5%.

Больше всех заработал Илон Маск. Его капитал увеличился на 36 млрд долларов. На втором месте — глава Meta Марк Цукерберг, прибавивший 26 млрд. Третьим стал Дженсен Хуанг из Nvidia — плюс 15,5 млрд.

В процентном выражении наибольший прирост показал глава Carvana Эрнест Гарсия III. Его состояние выросло на 25%, или на 1,4 млрд долларов.

Предыдущий рекорд однодневного прироста составлял 233 млрд долларов. Он был зафиксирован в марте 2022 года после повышения ставок Федеральной резервной системой США и заявления Джерома Пауэлла о стабильности экономики.

9 апреля Дональд Трамп неожиданно сообщил, что откладывает введение пошлин на 90 дней. Они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля.

После этого фондовый рынок резко отреагировал. Индекс S&P 500 показал крупнейший рост с 2008 года. Nasdaq Composite вырос сильнее, чем за последние 24 года. Это произошло после нескольких дней падения, вызванного первоначальными заявлениями Трампа о пошлинах.