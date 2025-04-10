ПОЛИТИКА
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Трамп обогащает миллиардеров
Решение Трампа приостановить пошлины вызвало рекордный рост состояния миллиардеров на 304 млрд долларов за один день
Трамп обогащает миллиардеров
Cовокупное состояние участников рейтинга Bloomberg Billionaires Index увеличилось на 304 млрд долларов / Reuters
10 апреля 2025 г.

9 апреля совокупное состояние участников рейтинга Bloomberg Billionaires Index увеличилось на 304 млрд долларов. Это произошло после того, как Дональд Трамп объявил о приостановке введения пошлин на импорт из ряда стран.

Такой прирост стал рекордным за всю историю индекса, который агентство Bloomberg публикует с марта 2012 года. Средний рост состояния у 500 богатейших людей мира составил 3,5%.

Больше всех заработал Илон Маск. Его капитал увеличился на 36 млрд долларов. На втором месте — глава Meta Марк Цукерберг, прибавивший 26 млрд. Третьим стал Дженсен Хуанг из Nvidia — плюс 15,5 млрд.

В процентном выражении наибольший прирост показал глава Carvana Эрнест Гарсия III. Его состояние выросло на 25%, или на 1,4 млрд долларов.

Предыдущий рекорд однодневного прироста составлял 233 млрд долларов. Он был зафиксирован в марте 2022 года после повышения ставок Федеральной резервной системой США и заявления Джерома Пауэлла о стабильности экономики.

9 апреля Дональд Трамп неожиданно сообщил, что откладывает введение пошлин на 90 дней. Они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля.

После этого фондовый рынок резко отреагировал. Индекс S&P 500 показал крупнейший рост с 2008 года. Nasdaq Composite вырос сильнее, чем за последние 24 года. Это произошло после нескольких дней падения, вызванного первоначальными заявлениями Трампа о пошлинах.

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