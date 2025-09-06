Президент США Дональд Трамп изучил различные варианты проведения военных операций против наркокартелей, в том числе внутри страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По данным издания, удар по судну с наркотиками, которое, как утверждается, вышло из Венесуэлы 2 сентября, отражает эти намерения. Источники утверждают, что это начало более масштабных усилий, направленных на ослабление позиций президента Николаса Мадуро.

СМИ отмечают, что в последние недели США усилили военное присутствие в Карибском бассейне. По информации CNN, в регион направлены корабли ВМС, оснащенные ракетами «Томагавк», подводная лодка, ряд самолетов и более 4 тыс. морских пехотинцев.

Два представителя Белого дома сообщили, что в Пуэрто-Рико переброшены 10 истребителей F-35, где проводятся учения морской пехоты. По их словам, действия США должны стать «сигналом Мадуро».

Некоторые чиновники полагают, что атаки против наркоторговцев могут оказать давление на окружение венесуэльского лидера и «заставить его союзников задуматься о смене власти».

В Белом доме считают предпочтительным вариантом уход Мадуро добровольно. При этом, как отмечает CNN, Вашингтон намеренно сохраняет неопределенность. На данный момент нет признаков, что Трамп принял решение о нанесении ударов непосредственно по целям в Венесуэле.