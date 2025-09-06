Президент США Дональд Трамп изучил различные варианты проведения военных операций против наркокартелей, в том числе внутри страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.
По данным издания, удар по судну с наркотиками, которое, как утверждается, вышло из Венесуэлы 2 сентября, отражает эти намерения. Источники утверждают, что это начало более масштабных усилий, направленных на ослабление позиций президента Николаса Мадуро.
СМИ отмечают, что в последние недели США усилили военное присутствие в Карибском бассейне. По информации CNN, в регион направлены корабли ВМС, оснащенные ракетами «Томагавк», подводная лодка, ряд самолетов и более 4 тыс. морских пехотинцев.
Два представителя Белого дома сообщили, что в Пуэрто-Рико переброшены 10 истребителей F-35, где проводятся учения морской пехоты. По их словам, действия США должны стать «сигналом Мадуро».
Некоторые чиновники полагают, что атаки против наркоторговцев могут оказать давление на окружение венесуэльского лидера и «заставить его союзников задуматься о смене власти».
В Белом доме считают предпочтительным вариантом уход Мадуро добровольно. При этом, как отмечает CNN, Вашингтон намеренно сохраняет неопределенность. На данный момент нет признаков, что Трамп принял решение о нанесении ударов непосредственно по целям в Венесуэле.
5 сентября стало известно, что брифинг для конгрессменов по поводу атаки был внезапно отменен без объяснений. По данным СМИ, администрация не предоставила доказательств того, что цель операции имела отношение к наркокартелям, и не обосновала правовые основания для удара.
CNN также изучила письмо Белого дома, направленное 4 сентября председателю Палаты представителей Майку Джонсону и сенатору Чаку Грассли. В нем отмечалось: «В настоящее время невозможно точно определить масштабы и продолжительность необходимых военных операций».
Трамп ранее подписал указ о расширении применения вооруженных сил против латиноамериканских наркокартелей. В Вашингтоне утверждают, что Николас Мадуро более десяти лет возглавляет «Картель де лос Солес», который отвечает за поставки наркотиков в США. В июле Минфин США признал эту структуру «специально обозначенной глобальной террористической организацией».
8 августа американская администрация объявила об увеличении награды за арест или осуждение Мадуро с 25 до 50 млн долларов.
В ответ венесуэльский президент заявил 18 августа: «Мы защищаем наши моря, наше небо и нашу землю, мы освобождаем, мы наблюдаем и патрулируем. Ни одна империя не может и не должна трогать священную землю Венесуэлы и священную землю Южной Америки».