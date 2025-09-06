Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мессенджеры являются прозрачными для спецслужб. Его слова приводит агентство ТАСС.

«В корпоративных темах, государственных темах, секретных вопросах, конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют, должны понимать, что они все прозрачные», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, для кого именно прозрачны мессенджеры, Песков ответил: «Для спецслужб, конечно».

Накануне Песков также рассуждал о работе Telegram и WhatsApp в России. По его словам, эти платформы должны оставаться доступными, чтобы у российского мессенджера Max были конкуренты и он мог развиваться. Песков подчеркнул, что только конкуренция сделает Max привлекательным для пользователей.