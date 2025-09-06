ПОЛИТИКА
Кремль: все мессенджеры прозрачны для спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все мессенджеры являются прозрачными для спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / Reuters
6 сентября 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мессенджеры являются прозрачными для спецслужб. Его слова приводит агентство ТАСС.

«В корпоративных темах, государственных темах, секретных вопросах, конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют, должны понимать, что они все прозрачные», — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, для кого именно прозрачны мессенджеры, Песков ответил: «Для спецслужб, конечно».

Накануне Песков также рассуждал о работе Telegram и WhatsApp в России. По его словам, эти платформы должны оставаться доступными, чтобы у российского мессенджера Max были конкуренты и он мог развиваться. Песков подчеркнул, что только конкуренция сделает Max привлекательным для пользователей.

Он добавил, что блокировка зарубежных мессенджеров не приведет к снижению преступности, так как мошенники будут использовать любые доступные платформы.

Министерство внутренних дел России ранее заявляло, что Max обеспечивает «повышенную степень защиты от преступных посягательств» по сравнению с зарубежными аналогами.

Закон о создании «национального мессенджера» в России приняли в июне. Первая версия платформы Max была представлена компанией VK в конце марта 2025 года.

На конец июня количество пользователей мессенджера составляло 1 миллион. 19 августа стало известно, что число пользователей Max достигло 18 млн.

