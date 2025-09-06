Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social сгенерированное изображение себя на фоне пожара и вертолетов, добавив подпись: «Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется министерством войны». На снимке также присутствует надпись Chipocalypse Now — отсылка к фильму «Апокалипсис сегодня».

Трамп изображен в головном уборе, напоминающем стиль персонажа подполковника Билла Килгора, известного по фразе «Люблю запах напалма по утрам».

5 сентября президент подписал указ, согласно которому Пентагон официально получил дополнительное наименование — «Министерство войны». В Белом доме Трамп объяснил этот шаг как «символ победы и силы американской армии».

Американские СМИ сообщают о планах расширения военного присутствия внутри страны. В конце августа The Washington Post писала, что Пентагон рассматривает размещение войск в Чикаго для борьбы с преступностью, нелегальной миграцией и бездомностью. Речь может идти о мобилизации нескольких тысяч военнослужащих Национальной гвардии уже в сентябре.