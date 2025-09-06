Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп 5 сентября провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.
Отмечается, что беседа прошла в открытой и дружественной атмосфере. В начале диалога американский президент высоко оценил реформы, проводимые в Узбекистане для модернизации экономики и повышения уровня жизни населения.
Мирзиёев в ответ подчеркнул вклад США в урегулирование международных и региональных конфликтов, а также в обеспечение глобальной безопасности и стабильности.
Главы государств обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В сообщении пресс-службы указано, что речь шла о продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях и увеличении объемов торговли.
По официальным данным, в 2024 году товарооборот между странами вырос на 15% и составил $881,7 млн. В ближайшее время планируется расширение партнерства в сферах гражданской авиации, критических минеральных ресурсов, электротехнической отрасли, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий, финансов, инноваций и образования.
В течение следующего месяца пройдут встречи с ведущими американскими компаниями для налаживания устойчивых связей.
Особое внимание президенты уделили вопросам безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.
Главы государств обсудили углубление сотрудничества в формате «С5+1» между странами Центральной Азии и США. В завершение разговора Шавкат Мирзиёев пригласил Дональда Трампа посетить Узбекистан с официальным визитом.