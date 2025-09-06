Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп 5 сентября провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Отмечается, что беседа прошла в открытой и дружественной атмосфере. В начале диалога американский президент высоко оценил реформы, проводимые в Узбекистане для модернизации экономики и повышения уровня жизни населения.

Мирзиёев в ответ подчеркнул вклад США в урегулирование международных и региональных конфликтов, а также в обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

Главы государств обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В сообщении пресс-службы указано, что речь шла о продвижении совместных проектов в приоритетных отраслях и увеличении объемов торговли.

По официальным данным, в 2024 году товарооборот между странами вырос на 15% и составил $881,7 млн. В ближайшее время планируется расширение партнерства в сферах гражданской авиации, критических минеральных ресурсов, электротехнической отрасли, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий, финансов, инноваций и образования.