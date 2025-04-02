ПОЛИТИКА
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Додик стал как Асад
Объявленный в розыск лидер боснийских сербов нашелся в Москве
Додик стал как Асад
/ Public domain
2 апреля 2025 г.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил о своем прибытии в Москву на фоне требования Сараево выдать международный ордер на его арест. В видеозаписи, опубликованной в понедельник вечером, он подтвердил свое местонахождение. В Кремле рассказали о встрече Додика с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отъезд политика из Боснии совпал с усилением на него юридического давления. В феврале Додик был приговорен к году лишения свободы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за игнорирование решений международного представителя и продвижение сепаратистской повестки. Он продвигал законы, блокирующие исполнение решений Конституционного суда Боснии, что вызвало вмешательство верховного представителя Кристиана Шмидта.

Сначала был выдан внутренний ордер на арест, но власти Боснии опасались дестабилизации. После того как стало известно о намерении Додика покинуть страну, власти запросили красное уведомление Интерпола.

Перед отъездом в Москву Додик побывал в Белграде и Иерусалиме, где сфотографировался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Затем он вернулся в Сербию, исчез на несколько дней и неожиданно появился в российской столице.

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