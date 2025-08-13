Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, обсудив предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на пятницу.
Европейские лидеры высоко оценили беседу, назвав ее «очень хорошей» и «конструктивной», и выразили надежду на прогресс в достижении перемирия в Украине. Трамп же, комментируя переговоры на своей платформе, назвал лидеров Европы «великими людьми».
Мерц подчеркнул, что «границы не должны меняться силой», и указал на необходимость участия Украины в любых решениях по территориальным вопросам, основанных на текущей линии соприкосновения. Он отметил, что «есть надежда на движение» к миру, но призвал усилить давление на Россию, включая санкции и военную поддержку Киева, если Москва не пойдет на уступки.
Макрон предложил провести возможную трехстороннюю встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского в нейтральной европейской стране, подчеркнув, что решения по Украине должен принимать исключительно Зеленский. Фон дер Ляйен отметила, что Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине, стремясь к «справедливому и прочному миру».
Премьер Великобритании Стармер подтвердил «непоколебимую» поддержку Украины, заявив, что неделя переговоров является «важным моментом» для будущего страны. Он подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности для Украины и недопустимость изменения международных границ силой.
Трамп, комментируя разговор на своей платформе Truth Social, назвал европейских лидеров «великими людьми», которые «хотят заключения соглашения». Он также раскритиковал СМИ за искажение информации о его предстоящей встрече с Путиным, утверждая, что «США побеждают во всем».
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал партнеров усилить давление на Россию, утверждая, что Путин «блефует», отрицая влияние санкций на экономику России. Лидеры договорились продолжить обсуждение после пятничного саммита.
Советник по внешней политике президента Польши Кароля Навроцкого Марцин Пшидач, комментируя итоги телефонного разговора с участием европейских лидеров и президента США Дональда Трампа, заявил, что Польша настаивает на жестких мерах для сдерживания России, не позволяя Москве диктовать границы других европейских стран, а любое окончательное решение по Украине должно приниматься с участием ее представителей.