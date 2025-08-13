Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду провел телефонный разговор с европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, обсудив предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, запланированную на пятницу.

Европейские лидеры высоко оценили беседу, назвав ее «очень хорошей» и «конструктивной», и выразили надежду на прогресс в достижении перемирия в Украине. Трамп же, комментируя переговоры на своей платформе, назвал лидеров Европы «великими людьми».

Мерц подчеркнул, что «границы не должны меняться силой», и указал на необходимость участия Украины в любых решениях по территориальным вопросам, основанных на текущей линии соприкосновения. Он отметил, что «есть надежда на движение» к миру, но призвал усилить давление на Россию, включая санкции и военную поддержку Киева, если Москва не пойдет на уступки.

Макрон предложил провести возможную трехстороннюю встречу с участием Трампа, Путина и Зеленского в нейтральной европейской стране, подчеркнув, что решения по Украине должен принимать исключительно Зеленский. Фон дер Ляйен отметила, что Европа, США и НАТО укрепили общую позицию по Украине, стремясь к «справедливому и прочному миру».