Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне с Украиной в рамках грядущего саммита в Анкоридже, штат Аляска, намеченного на пятницу.
Выступая после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Трамп подчеркнул, что его приоритет — достижение перемирия, заверив союзников, что любые территориальные решения будут приниматься только при полном участии Киева.
Трамп также сообщил, что в случае успеха переговоров с Путиным он намерен оперативно организовать второй саммит с участием Зеленского.
«Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую с президентами Путиным, Зеленским и, если они захотят, со мной», — сказал он журналистам в Вашингтоне, не уточнив сроки.
На вопрос о последствиях для России в случае отказа российской стороны прекратить войну, Трамп ответил: «Да, они будут... очень серьезные последствия». Он не раскрыл деталей возможных мер, но подчеркнул решимость добиваться прекращения конфликта.