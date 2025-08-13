Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Россия столкнется с «очень серьезными последствиями», если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне с Украиной в рамках грядущего саммита в Анкоридже, штат Аляска, намеченного на пятницу.

Выступая после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Трамп подчеркнул, что его приоритет — достижение перемирия, заверив союзников, что любые территориальные решения будут приниматься только при полном участии Киева.

Трамп также сообщил, что в случае успеха переговоров с Путиным он намерен оперативно организовать второй саммит с участием Зеленского.