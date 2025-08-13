Правительство Испании предъявило ультиматум муниципалитету Хумилья, требуя в течение месяца отменить решение, принятое партиями PP и Vox, которое запрещает проведение религиозных мероприятий, включая мусульманские обряды, в спортивных сооружениях города.
Запрет, принятый 28 июля, ограничивает использование муниципальных спортивных объектов, исключая культурные и религиозные мероприятия, такие как празднования окончания Рамадана и Курбан-байрама, которые местная мусульманская община (около 1500 человек) проводила в этих местах на протяжении многих лет.
Испанское правительство, возглавляемое Педро Санчесом, считает, что запрет нарушает принцип светскости и нейтральности государственных органов в религиозных вопросах. В требовании, подписанном делегатом правительства Марией Долорес Геварой и согласованном с министерствами юстиции и территориальной политики, подчеркивается, что действующие законы, включая Закон о наследии, Положение о муниципальных активах и местный регламент Хумильи от 2013 года (с поправками 2020 года), разрешают использовать спортивные объекты для социальных и культурных мероприятий.
Ограничение названо «произвольным» и «необоснованным объективными причинами», такими как нарушение общественного порядка. Если муниципалитет не отменит решение, правительство готово оспорить его в административных судах.
Министр президентства, юстиции и по связям с Кортесами Феликс Боланьос заявил, что запрет отражает «экстремистскую тенденцию» PP и Vox, которая противоречит Конституции Испании.
«Перед лицом экстремистских тенденций PP и Vox мы защищаем Конституцию, права человека и свободу вероисповедания», — заявил испанский министр, пообещав «остановить крайние меры» испанских правых.
Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес добавил, что «перед лицом нетерпимости не существует полумер» и «нельзя выборочно решать», кому предоставляется свобода вероисповедания. «От имени правительства Испании мы направляем в городской совет Хумильи в Мурсии запрос с просьбой отменить постановление, которое препятствует проведению мероприятий, проводимых мусульманской общиной на протяжении многих лет», — написал он.
Решение муниципалитета было основано на измененной версии предложения Vox, которое изначально явно запрещало исламские праздники, такие как Курбан-байрам, как «чуждые испанским традициям». Окончательная версия призывает продвигать «культурные мероприятия, защищающие испанскую идентичность и традиционные ценности», что, по мнению правительства и критиков, ставит под угрозу религиозное равенство.
Социалистическая партия (PSOE) обвинила PP и Vox в «институционализации исламофобии», утверждая, что каждый их совместный пакт приводит к ущемлению прав. Представитель PP Мари Кармен Крус заявила, что запрет не направлен против мусульман, так как в тексте «не упоминаются ни мусульмане, ни ислам», а касается всех религиозных мероприятий.
На прошлой неделе Испанская епископальная конференция жестко осудила запрет правых партий на мусульманские богослужения в Хумилье, назвав ограничения «дискриминацией, которая не может иметь место в демократических обществах».
«Ограничение этих прав нарушает основные права любого человека, и в то же время они нарушают права всех людей, затрагивает не только определенную религиозную группу, но и все религиозные конфессии, а также неверующих», — заявили в высшем коллегиальном органе католических епископов Испании.
В интервью YouTube-каналу на этой неделе лидер Vox Сантьяго Абаскаль раскритиковал церковь за нежелание поддержать антирелигиозный запрет, оскорбив при этом католический коллегиальный орган и назвав мусульманские праздники «радикализмом».