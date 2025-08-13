Правительство Испании предъявило ультиматум муниципалитету Хумилья, требуя в течение месяца отменить решение, принятое партиями PP и Vox, которое запрещает проведение религиозных мероприятий, включая мусульманские обряды, в спортивных сооружениях города.

Запрет, принятый 28 июля, ограничивает использование муниципальных спортивных объектов, исключая культурные и религиозные мероприятия, такие как празднования окончания Рамадана и Курбан-байрама, которые местная мусульманская община (около 1500 человек) проводила в этих местах на протяжении многих лет.

Испанское правительство, возглавляемое Педро Санчесом, считает, что запрет нарушает принцип светскости и нейтральности государственных органов в религиозных вопросах. В требовании, подписанном делегатом правительства Марией Долорес Геварой и согласованном с министерствами юстиции и территориальной политики, подчеркивается, что действующие законы, включая Закон о наследии, Положение о муниципальных активах и местный регламент Хумильи от 2013 года (с поправками 2020 года), разрешают использовать спортивные объекты для социальных и культурных мероприятий.

Ограничение названо «произвольным» и «необоснованным объективными причинами», такими как нарушение общественного порядка. Если муниципалитет не отменит решение, правительство готово оспорить его в административных судах.

Министр президентства, юстиции и по связям с Кортесами Феликс Боланьос заявил, что запрет отражает «экстремистскую тенденцию» PP и Vox, которая противоречит Конституции Испании.

«Перед лицом экстремистских тенденций PP и Vox мы защищаем Конституцию, права человека и свободу вероисповедания», — заявил испанский министр, пообещав «остановить крайние меры» испанских правых.