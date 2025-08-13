ПОЛИТИКА
3 мин чтения
Правительство Испании встало на защиту местных мусульман
Испанское правительство вслед за католическими епископами требует от муниципалитета Хумилья отменить запрет на мусульманские мероприятия
Правительство Испании встало на защиту местных мусульман
Сторонники испанской ультраправой партии Vox размахивают флагами во время митинга в Мурсии / AP
13 августа 2025 г.

Правительство Испании предъявило ультиматум муниципалитету Хумилья, требуя в течение месяца отменить решение, принятое партиями PP и Vox, которое запрещает проведение религиозных мероприятий, включая мусульманские обряды, в спортивных сооружениях города.

Запрет, принятый 28 июля, ограничивает использование муниципальных спортивных объектов, исключая культурные и религиозные мероприятия, такие как празднования окончания Рамадана и Курбан-байрама, которые местная мусульманская община (около 1500 человек) проводила в этих местах на протяжении многих лет.

Испанское правительство, возглавляемое Педро Санчесом, считает, что запрет нарушает принцип светскости и нейтральности государственных органов в религиозных вопросах. В требовании, подписанном делегатом правительства Марией Долорес Геварой и согласованном с министерствами юстиции и территориальной политики, подчеркивается, что действующие законы, включая Закон о наследии, Положение о муниципальных активах и местный регламент Хумильи от 2013 года (с поправками 2020 года), разрешают использовать спортивные объекты для социальных и культурных мероприятий.

Ограничение названо «произвольным» и «необоснованным объективными причинами», такими как нарушение общественного порядка. Если муниципалитет не отменит решение, правительство готово оспорить его в административных судах.

Министр президентства, юстиции и по связям с Кортесами Феликс Боланьос заявил, что запрет отражает «экстремистскую тенденцию» PP и Vox, которая противоречит Конституции Испании.

«Перед лицом экстремистских тенденций PP и Vox мы защищаем Конституцию, права человека и свободу вероисповедания», — заявил испанский министр, пообещав «остановить крайние меры» испанских правых.

Читайте также

Министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес добавил, что «перед лицом нетерпимости не существует полумер» и «нельзя выборочно решать», кому предоставляется свобода вероисповедания. «От имени правительства Испании мы направляем в городской совет Хумильи в Мурсии запрос с просьбой отменить постановление, которое препятствует проведению мероприятий, проводимых мусульманской общиной на протяжении многих лет», — написал он.

Решение муниципалитета было основано на измененной версии предложения Vox, которое изначально явно запрещало исламские праздники, такие как Курбан-байрам, как «чуждые испанским традициям». Окончательная версия призывает продвигать «культурные мероприятия, защищающие испанскую идентичность и традиционные ценности», что, по мнению правительства и критиков, ставит под угрозу религиозное равенство.

Социалистическая партия (PSOE) обвинила PP и Vox в «институционализации исламофобии», утверждая, что каждый их совместный пакт приводит к ущемлению прав. Представитель PP Мари Кармен Крус заявила, что запрет не направлен против мусульман, так как в тексте «не упоминаются ни мусульмане, ни ислам», а касается всех религиозных мероприятий.

На прошлой неделе Испанская епископальная конференция жестко осудила запрет правых партий на мусульманские богослужения в Хумилье, назвав ограничения «дискриминацией, которая не может иметь место в демократических обществах».

«Ограничение этих прав нарушает основные права любого человека, и в то же время они нарушают права всех людей, затрагивает не только определенную религиозную группу, но и все религиозные конфессии, а также неверующих», — заявили в высшем коллегиальном органе католических епископов Испании.

В интервью YouTube-каналу на этой неделе лидер Vox Сантьяго Абаскаль раскритиковал церковь за нежелание поддержать антирелигиозный запрет, оскорбив при этом католический коллегиальный орган и назвав мусульманские праздники «радикализмом».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us