В России введены частичные ограничения на звонки через два самых популярных в стране мессенджера – Telegram и WhatsApp – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Мера принята для противодействия преступникам, которые используют эти приложения для мошенничества, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

В ведомстве уточнили, что ограничения касаются только функции звонков, а остальной функционал приложений остается без изменений.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что блокировка звонков необходима для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По его словам, Telegram и WhatsApp являются основными платформами, через которые злоумышленники обманывают россиян.

Однако, согласно опросу Центробанка России за 2024 год, опубликованному в феврале 2025 года, мошенники в три раза чаще используют сотовую связь и СМС (45,6% случаев) для кражи данных и денег, чем мессенджеры (15,7% случаев). Несмотря на это, Роскомнадзор сосредоточил усилия на ограничении звонков именно в мессенджерах.