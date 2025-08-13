В России введены частичные ограничения на звонки через два самых популярных в стране мессенджера – Telegram и WhatsApp – сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Мера принята для противодействия преступникам, которые используют эти приложения для мошенничества, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В ведомстве уточнили, что ограничения касаются только функции звонков, а остальной функционал приложений остается без изменений.
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин подчеркнул, что блокировка звонков необходима для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. По его словам, Telegram и WhatsApp являются основными платформами, через которые злоумышленники обманывают россиян.
Однако, согласно опросу Центробанка России за 2024 год, опубликованному в феврале 2025 года, мошенники в три раза чаще используют сотовую связь и СМС (45,6% случаев) для кражи данных и денег, чем мессенджеры (15,7% случаев). Несмотря на это, Роскомнадзор сосредоточил усилия на ограничении звонков именно в мессенджерах.
В ответ на ограничения Telegram заявил, что активно борется с вредоносной деятельностью на своей платформе, включая призывы к мошенничеству и насилию.
«Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», – сообщили в пресс-службе популярнейшего в России мессенджера.
В Telegram также сообщили, что модераторы используют инструменты искусственного интеллекта для отслеживания и удаления миллионов вредоносных сообщений ежедневно.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании мессенджера MAX — централизованного сервиса, интегрированного с порталом государственных услуг, а в июле первый зампред комитета российского парламента по информационной политике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp, принадлежащий признанной в РФ экстремистской Meta, «с высокой вероятностью» будет внесен в перечень «недружественного ПО», а его работу могут ограничить уже осенью. По словам Горелкина, Telegram такой участи, скорее всего, избежит, поскольку руководство мессенджера, по его словам, «готово к диалогу» с властями.
В том же месяце Госдума в окончательном чтении приняла закон о штрафах за намеренный поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете, включая использование VPN. Нарушителям грозит административное взыскание в 3–5 тыс. рублей. Кроме того применение VPN теперь считается отягчающим обстоятельством при совершении преступления.