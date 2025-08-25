Зангезурский маршрут станет ключевым звеном проекта Срединного коридора, сократив время доставки грузов из Китая в Европу до 14 дней. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью газете Milliyet.

«Через Суэцкий канал доставка занимает более 35 дней, а морским путем через мыс Доброй Надежды – свыше 45 дней. С планируемым проектом «Пути развития» (транспортно-логистический коридор из Персидского залива через Ирак в Турцию), включающим как морской, так и железнодорожный транспорт, этот показатель составляет 25 дней», – рассказал министр.

Уралоглу подчеркнул, что Зангезурский маршрут не только усилит транспортно-логистический потенциал региона, но и будет способствовать укреплению мира и экономического сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Арменией.

«Мы — единственный путь для Армении к Западу. После того как Азербайджан и Армения достигнут согласия, наши отношения с Ереваном значительно улучшатся и нормализуются. Мы должны быть готовы к любым сценариям, включая нестандартные ситуации, и иметь альтернативные маршруты. Этот проект укрепит геостратегическое лидерство Турции», — отметил министр.