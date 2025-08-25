Зангезурский маршрут станет ключевым звеном проекта Срединного коридора, сократив время доставки грузов из Китая в Европу до 14 дней. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью газете Milliyet.
«Через Суэцкий канал доставка занимает более 35 дней, а морским путем через мыс Доброй Надежды – свыше 45 дней. С планируемым проектом «Пути развития» (транспортно-логистический коридор из Персидского залива через Ирак в Турцию), включающим как морской, так и железнодорожный транспорт, этот показатель составляет 25 дней», – рассказал министр.
Уралоглу подчеркнул, что Зангезурский маршрут не только усилит транспортно-логистический потенциал региона, но и будет способствовать укреплению мира и экономического сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Арменией.
«Мы — единственный путь для Армении к Западу. После того как Азербайджан и Армения достигнут согласия, наши отношения с Ереваном значительно улучшатся и нормализуются. Мы должны быть готовы к любым сценариям, включая нестандартные ситуации, и иметь альтернативные маршруты. Этот проект укрепит геостратегическое лидерство Турции», — отметил министр.
Напомним, что 22 августа в турецком Ыгдыре состоялась церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, которая станет частью Зангезурского маршрута. Для реализации проекта привлечено финансирование в размере €2,4 миллиардов.
Новая двухпутная электрифицированная линия протяженностью 224 километра будет оснащена современными системами сигнализации. Ее пропускная способность составит 5,5 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов ежегодно.
Согласно 30-летнему прогнозу, озвученному Уралоглу журналистам на церемонии открытия, общий доход от проекта за 30 лет оценивается в 147,6 миллиарда лир (около $3,6 миллиарда).