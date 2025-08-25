Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал исламские страны к коллективным действиям против Израиля на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе в понедельник.

«Палестинскому народу нужны наши коллективные действия», — заявил Фидан на открытии встречи в Джидде. Турецкий дипломат также подчеркнул важность «скоординированного давления» для принуждения Израиля к поиску долгосрочного решения.