ТУРЦИЯ
Турция призвала сообща давить на Израиль
Глава МИД Хакан Фидан на экстренном заседании ОИС по Газе потребовал скоординированных действий против Тель-Авива
Хакан Фидан / AA
25 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал исламские страны к коллективным действиям против Израиля на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в Газе в понедельник.

«Палестинскому народу нужны наши коллективные действия», — заявил Фидан на открытии встречи в Джидде. Турецкий дипломат также подчеркнул важность «скоординированного давления» для принуждения Израиля к поиску долгосрочного решения.

Заседание Совета министров иностранных дел ОИС проходит под председательством главы турецкого МИД и сосредоточено на продолжающихся израильских действиях в Газе. Цель встречи — координация позиций и ответных мер государств-членов организации.

Израиль убил почти 62 700 палестинцев в ходе жестокого наступления на Газу с октября 2023 года. Военная кампания опустошила эксклав, который сейчас столкнулся с голодом в связи с израильской блокадой сектора.

