Министр иностранных дел Хакан Фидан 26-27 августа посетит Ирландию с первым официальным визитом для укрепления двусторонних отношений и обсуждения палестинского вопроса, говорится в заявлении МИД Турции.

Турецкий министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра Ирландии, министром иностранных дел, торговли и обороны Саймоном Харрисом. Последний раз министры встречались в феврале 2025 года в Йоханнесбурге на полях встречи глав МИД G20.

Фидан планирует подчеркнуть важность укрепления двусторонних отношений между Турцией и Ирландией, расположенными на двух сторонах Европы. Министр отметит, что 2026 год станет 75-летием установления дипломатических отношений, что открывает возможности для увеличения взаимных контактов высокого уровня и проведения совместных мероприятий.

Турецкий глава МИД намерен выразить ожидания по продвижению отношений Турция-ЕС в рамках председательства Ирландии в ЕС во второй половине следующего года. Он также подчеркнет геостратегическую необходимость включения Турции в механизм Европейской акции безопасности (SAFE) и готовность развивать партнерство с Ирландией в сфере оборонной промышленности.

Особое внимание будет уделено палестинскому вопросу. Фидан выразит признательность за принципиальную позицию Ирландии по палестинской проблеме и необходимость ускорения совместных усилий по созданию независимого палестинского государства на основе решения о двух государствах.