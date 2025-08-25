РЕГИОН
Президент Эрдоган анонсировал железную дорогу для Зангезурского коридора
Проект укрепит экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией, заявил турецкий лидер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
25 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства железнодорожной линии Карс – Ыгдыр – Аралык – Дилуджу, которая станет ключевым элементом Зангезурского коридора. В своем заявлении президент подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение для Южного Кавказа и станет «проектом мира» для региона.

Эрдоган отметил, что запуск линии стоимостью 2,4 миллиарда евро повысит эффективность международного торгового маршрута из Китая в Великобританию. Проект соединит Каспийский и Средиземноморский бассейны, что значительно укрепит производственные и экспортные возможности восточных и юго-восточных регионов Турции, а также улучшит транспортную инфраструктуру.

«С реализацией всех элементов проекта экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией приобретет новое измерение», — заявил Эрдоган, добавив, что завершение проекта придаст мощный импульс региональному развитию. Он выразил надежду, что железная дорога, протяженностью 224 км, станет важным шагом для укрепления связей и процветания региона.

Торжественная церемония закладки фундамента прошла при участии министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, который также подчеркнул роль проекта в содействии миру и экономической интеграции в Южном Кавказе.

«Сегодня, полностью открыв ворота Зенгезурского коридора, мы испытываем неописуемую радость от начала строительства железнодорожной линии «Карс – Ыгдыр – Аралык – Дилуджу», которая положит начало новому периоду мира и процветания на Южном Кавказе», – заявил министр транспорта и инфраструктуры.

Напомним, 8-го августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне историческое мирное соглашение, предусматривающее строительство Зангезурского коридора.

