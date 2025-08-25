Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом заявлений по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров. Глава государства затронул как международную, так и региональную и экономическую повестки.

Комментируя израильский удар по больнице «Наср» в Газе, Эрдоган резко раскритиковал действия правительства Биньямина Нетаньяху:

«Обезумевшее правительство Нетаньяху продолжает варварские атаки, уничтожая все, что связано с человечностью», — сказал он.

Говоря об экономической ситуации в Турции, глава государства сообщил, что международные резервы Центрального банка Турции достигли $176,5 миллиарда, что стало историческим рекордом.

Эрдоган подчеркнул, что 2026 год станет «годом реформ» в экономике, и кабинет уже активно готовит соответствующие шаги.