Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с рядом заявлений по итогам сегодняшнего заседания Кабинета министров. Глава государства затронул как международную, так и региональную и экономическую повестки.
Комментируя израильский удар по больнице «Наср» в Газе, Эрдоган резко раскритиковал действия правительства Биньямина Нетаньяху:
«Обезумевшее правительство Нетаньяху продолжает варварские атаки, уничтожая все, что связано с человечностью», — сказал он.
Говоря об экономической ситуации в Турции, глава государства сообщил, что международные резервы Центрального банка Турции достигли $176,5 миллиарда, что стало историческим рекордом.
Эрдоган подчеркнул, что 2026 год станет «годом реформ» в экономике, и кабинет уже активно готовит соответствующие шаги.
«Несмотря на конфликты в регионе, неопределенность в мировой экономике и негативные кампании некоторых кругов, наша экономическая программа начала приносить плоды», — отметил президент.
Комментируя вопросы развития инфраструктуры, Эрдоган сообщил, что правительство ставит задачу увеличить протяженность железнодорожной сети до 17,5 тысяч километров к 2028 году и до 28,6 тысяч километров к 2053 году.
Затронув тему региональных проектов, Эрдоган подчеркнул значение Зангезурского коридора:
«Когда проект будет реализован во всех его элементах, экономическое сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Арменией выйдет на новый уровень».