Большинство граждан Германии выступают за то, чтобы правительство ФРГ усилило давление на Израиль в связи с преступными действиями в секторе Газа. Как сообщает издание Middle East Monitor, это следует из опроса DeutschlandTrend, проведенного по заказу телеканала ARD.

Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.

Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.

Исследование проводилось 4–6 августа. В нем приняли участие 1 321 человек, репрезентативно отражающих общее мнение населения страны.