Большинство граждан Германии выступают за то, чтобы правительство ФРГ усилило давление на Израиль в связи с преступными действиями в секторе Газа. Как сообщает издание Middle East Monitor, это следует из опроса DeutschlandTrend, проведенного по заказу телеканала ARD.
Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.
Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.
Исследование проводилось 4–6 августа. В нем приняли участие 1 321 человек, репрезентативно отражающих общее мнение населения страны.
На фоне растущего общественного давления, вызванного, в частности, сообщениями о смертях от голода среди палестинских детей, канцлер Фридрих Мерц в пятницу объявил о частичной приостановке экспорта вооружений в Израиль. По его словам, правительство не будет одобрять поставки военной техники, которая может быть использована в секторе Газа, в ответ на решение Тель-Авива о полной оккупации Газы.
Мерц в течение нескольких месяцев отвергал призывы оппозиции прекратить поставки вооружений Израилю и не поддерживал предложения стран ЕС о приостановке торгового соглашения с Тель-Авивом.
Напомним, что число погибших палестинцев с начала военной кампании Израиля против сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, достигло 61 330.