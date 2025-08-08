ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Большинство немцев требуют усилить давление на Израиль
Такие данные следуют из опроса, проведенного по заказу телеканала ARD
Большинство немцев требуют усилить давление на Израиль
/ AP
8 августа 2025 г.

Большинство граждан Германии выступают за то, чтобы правительство ФРГ усилило давление на Израиль в связи с преступными действиями в секторе Газа. Как сообщает издание Middle East Monitor, это следует из опроса DeutschlandTrend, проведенного по заказу телеканала ARD.

Согласно данным исследования, 66% респондентов согласны с утверждением, что «правительство Германии должно оказывать больше давления на израильское руководство, чтобы изменить его позицию по сектору Газа». Против этой позиции высказались 24%.

Опрос также показал, что 62% немцев отвергают мнение о том, что Германия из-за своей исторической ответственности должна больше других стран защищать Израиль. С этим утверждением согласились лишь 31% участников.

Исследование проводилось 4–6 августа. В нем приняли участие 1 321 человек, репрезентативно отражающих общее мнение населения страны.

Читайте также

На фоне растущего общественного давления, вызванного, в частности, сообщениями о смертях от голода среди палестинских детей, канцлер Фридрих Мерц в пятницу объявил о частичной приостановке экспорта вооружений в Израиль. По его словам, правительство не будет одобрять поставки военной техники, которая может быть использована в секторе Газа, в ответ на решение Тель-Авива о полной оккупации Газы.

Мерц в течение нескольких месяцев отвергал призывы оппозиции прекратить поставки вооружений Израилю и не поддерживал предложения стран ЕС о приостановке торгового соглашения с Тель-Авивом.

Напомним, что число погибших палестинцев с начала военной кампании Израиля против сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, достигло 61 330.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us