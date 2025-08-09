Иран выступил резко против проекта Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, а вместе с тем стать очень важной транспортной линией между Азией и Европой. Этот маршрут по условиям соглашения передается США на 99 лет и получит название «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

О позиции Тегерана заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

«Разве Южный Кавказ — это ничейная территория, чтобы Трамп мог ее арендовать? Кавказ — одна из самых чувствительных географических точек мира, и этот коридор станет не «транзитным путем в собственности Трампа», а «кладбищем для его наемников», — сказал Велаяти.

Он выразил уверенность, что Россия «стратегически против этого коридора». При этом Велаяти подчеркнул, что Иран готов защищать безопасность Южного Кавказа и без участия Москвы. В то же время он положительно оценил мирные договоренности между соседними странами.

Москва, комментируя договоренности Баку, Еревана и Вашингтона, заявила, что «в этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила».