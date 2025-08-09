ПОЛИТИКА
Иран: Зангезурский коридор станет кладбищем для наемников Трампа
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти выступил против передачи США Зангезурского коридора
Али Акбар Велаяти / Reuters
9 августа 2025 г.

Иран выступил резко против проекта Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, а вместе с тем стать очень важной транспортной линией между Азией и Европой. Этот маршрут по условиям соглашения передается США на 99 лет и получит название «маршрут Трампа ради международного мира и процветания».  

О позиции Тегерана заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти. 

«Разве Южный Кавказ — это ничейная территория, чтобы Трамп мог ее арендовать? Кавказ — одна из самых чувствительных географических точек мира, и этот коридор станет не «транзитным путем в собственности Трампа», а «кладбищем для его наемников», — сказал Велаяти. 

Он выразил уверенность, что Россия «стратегически против этого коридора». При этом Велаяти подчеркнул, что Иран готов защищать безопасность Южного Кавказа и без участия Москвы. В то же время он положительно оценил мирные договоренности между соседними странами. 

Москва, комментируя договоренности Баку, Еревана и Вашингтона, заявила, что «в этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила».  

По данным CNN, Ереван подписал соглашение с Вашингтоном, согласно которому проект транспортного коридора останется под юрисдикцией Армении, а США сдадут землю в аренду консорциуму, который займется строительством и управлением маршрутом.  

Reuters передавал аналогичную информацию. The Economist предполагает, что реализация проекта ослабит влияние России в регионе. 

СвязанныеTRT Global - Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в Вашингтоне

 

