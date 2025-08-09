ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Бразилия опасается американских пошлин
В Бразилии опасаются, что США могут ввести дополнительные пошлины на фоне роста закупок российского дизеля и удобрений
Бразилия опасается американских пошлин
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва / AP
9 августа 2025 г.

Бразилия может столкнуться с дополнительными пошлинами со стороны США из-за закупок топлива у России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на участников торговых обсуждений. 

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил сенатор Карлос Виала, участвующий в переговорах с США. По его словам, страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений. 

Глава бразильской ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо подчеркнул зависимость страны от российского дизеля. Он выразил опасения, что это может привести к новым американским тарифам. 

Источник FT в отрасли сообщил, что Россия предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%. Поставки выросли с $95 млн в 2022 году до $5,4 млрд в 2024-м. 

Торговая статистика показывает, что Бразилия ввозит 85% удобрений, а Россия является крупнейшим поставщиком. В 2023 году объем поставок составил $3,5 млрд. Аналитики считают, что эта категория товаров также может попасть под действие новых мер США. 

Читайте также

«Новая мера Трампа вызывает опасения, что страны, сильно зависящие от российских удобрений, могут стать мишенями будущих указов. Бразилия, учитывая ее высокую зависимость от российских поставок, особенно уязвима», — сказал аналитик компании StoneX Томас Перниас. 

Индия уже столкнулась с пошлиной в 25% за закупки российской нефти. Это дополнительный тариф сверх обычных 25%, который вступит в силу в конце августа. Нью-Дели назвал эту меру несправедливой. 

Для Бразилии базовая пошлина составляет 50%. Она связана с желанием Дональда Трампа прекратить уголовное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, которого называют «тропическим Трампом». Нынешний лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает давление США неприемлемым. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us