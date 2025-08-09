Бразилия может столкнуться с дополнительными пошлинами со стороны США из-за закупок топлива у России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на участников торговых обсуждений.

«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил сенатор Карлос Виала, участвующий в переговорах с США. По его словам, страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений.

Глава бразильской ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо подчеркнул зависимость страны от российского дизеля. Он выразил опасения, что это может привести к новым американским тарифам.

Источник FT в отрасли сообщил, что Россия предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%. Поставки выросли с $95 млн в 2022 году до $5,4 млрд в 2024-м.

Торговая статистика показывает, что Бразилия ввозит 85% удобрений, а Россия является крупнейшим поставщиком. В 2023 году объем поставок составил $3,5 млрд. Аналитики считают, что эта категория товаров также может попасть под действие новых мер США.