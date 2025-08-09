Бразилия может столкнуться с дополнительными пошлинами со стороны США из-за закупок топлива у России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на участников торговых обсуждений.
«Последние санкции против Индии подтверждают, что может случиться с Бразилией», — заявил сенатор Карлос Виала, участвующий в переговорах с США. По его словам, страна закупает у России большие объемы дизельного топлива и удобрений.
Глава бразильской ассоциации импортеров топлива Серхио Араужо подчеркнул зависимость страны от российского дизеля. Он выразил опасения, что это может привести к новым американским тарифам.
Источник FT в отрасли сообщил, что Россия предлагала Бразилии скидки на дизель до 30%. Поставки выросли с $95 млн в 2022 году до $5,4 млрд в 2024-м.
Торговая статистика показывает, что Бразилия ввозит 85% удобрений, а Россия является крупнейшим поставщиком. В 2023 году объем поставок составил $3,5 млрд. Аналитики считают, что эта категория товаров также может попасть под действие новых мер США.
«Новая мера Трампа вызывает опасения, что страны, сильно зависящие от российских удобрений, могут стать мишенями будущих указов. Бразилия, учитывая ее высокую зависимость от российских поставок, особенно уязвима», — сказал аналитик компании StoneX Томас Перниас.
Индия уже столкнулась с пошлиной в 25% за закупки российской нефти. Это дополнительный тариф сверх обычных 25%, который вступит в силу в конце августа. Нью-Дели назвал эту меру несправедливой.
Для Бразилии базовая пошлина составляет 50%. Она связана с желанием Дональда Трампа прекратить уголовное преследование бывшего президента Жаира Болсонару, которого называют «тропическим Трампом». Нынешний лидер страны Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что считает давление США неприемлемым.