ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Индия увеличила закупки нефти вне России
Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии заказали 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре
Индия увеличила закупки нефти вне России
Госкомпании Индии диверсифицируют поставки нефти / Reuters
9 августа 2025 г.

Крупнейшие государственные НПЗ Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) — закупили как минимум 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. 

Закупки последовали после того, как США призвали Индию прекратить импорт сырья из России. 

В рамках последнего тендера IOC приобрела 2 млн баррелей американской нефти марки Mars, 2 млн баррелей бразильской Sepia и Sururu, а также 1 млн баррелей ливийской Sarir и Mesla на условиях доставки. 

Неделей ранее компания заказала 8 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии. 

Читайте также

BPCL, второй по величине государственный нефтепереработчик Индии, заключила сделки на поставку 9 млн баррелей нефти в сентябре. В этот объем вошли 1 млн баррелей ангольской Girassol, 1 млн баррелей американской Mars, 3 млн баррелей Murban из Абу-Даби и 2 млн баррелей нигерийской нефти. 

Компании не комментируют сделки, ссылаясь на конфиденциальность. По расчетам Reuters, совокупные спотовые закупки IOC и BPCL на сентябрь и октябрь составляют около 6% объема нефтепереработки Индии в мае. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us