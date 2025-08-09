Крупнейшие государственные НПЗ Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) — закупили как минимум 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на торговые источники.

Закупки последовали после того, как США призвали Индию прекратить импорт сырья из России.

В рамках последнего тендера IOC приобрела 2 млн баррелей американской нефти марки Mars, 2 млн баррелей бразильской Sepia и Sururu, а также 1 млн баррелей ливийской Sarir и Mesla на условиях доставки.

Неделей ранее компания заказала 8 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии.