Крупнейшие государственные НПЗ Индии — Indian Oil Corp (IOC) и Bharat Petroleum (BPCL) — закупили как минимум 22 млн баррелей нефти нероссийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре. Об этом 9 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на торговые источники.
Закупки последовали после того, как США призвали Индию прекратить импорт сырья из России.
В рамках последнего тендера IOC приобрела 2 млн баррелей американской нефти марки Mars, 2 млн баррелей бразильской Sepia и Sururu, а также 1 млн баррелей ливийской Sarir и Mesla на условиях доставки.
Неделей ранее компания заказала 8 млн баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии.
BPCL, второй по величине государственный нефтепереработчик Индии, заключила сделки на поставку 9 млн баррелей нефти в сентябре. В этот объем вошли 1 млн баррелей ангольской Girassol, 1 млн баррелей американской Mars, 3 млн баррелей Murban из Абу-Даби и 2 млн баррелей нигерийской нефти.
Компании не комментируют сделки, ссылаясь на конфиденциальность. По расчетам Reuters, совокупные спотовые закупки IOC и BPCL на сентябрь и октябрь составляют около 6% объема нефтепереработки Индии в мае.