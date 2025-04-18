Польша хочет одновременно получить ядерные гарантии от Франции и участвовать в программе ядерного обмена США. Об этом президент Анджей Дуда заявил в интервью агентству Bloomberg News.

«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил парламенту, что Варшава ведет «серьезные переговоры» с Парижем о возможной защите европейских союзников с использованием французского ядерного потенциала. Инициатива исходит от президента Франции Эммануэля Макрона.

Выступая за несколько месяцев до завершения своего срока, Дуда подчеркнул, что «агрессивная политика» России требует усиления сдерживания. Он напомнил, что в 2023 году Россия разместила часть тактического ядерного оружия в Беларуси, что вызвало обеспокоенность у стран восточного фланга НАТО.

«Как НАТО собирается реагировать на это? Мой ответ очень прост. Мы приглашаем вас распространить ядерный обмен и на нашу территорию», — добавил Дуда.

При этом возможное участие Польши в программе французского ядерного сдерживания сталкивается с юридическими и политическими ограничениями. Французский ядерный арсенал не входит в коллективные гарантии НАТО, а Польша как подписант Договора о нераспространении ядерного оружия не может официально обладать атомным вооружением.

На фоне разговоров о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе Макрон заявил, что Франция готова предоставить свой ядерный потенциал для защиты других стран Европы. Париж и Варшава завершают подготовку двустороннего договора, который, помимо обороны, охватывает также сотрудничество в сфере ядерной энергетики и науки.

Тем временем премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил уверенность, что США сохранят свое ядерное присутствие в Европе, поскольку не заинтересованы в распространении ядерного оружия.