«Бесполезные разговоры» европейских лидеров
Британский чиновник заявил, что публичное давление европейских лидеров на Дональда Трампа перед его встречей с Владимиром Путиным может привести к исключению Европы из переговоров по Украине
Кир Стармер и Эммануэль Макрон / Reuters
12 августа 2025 г.

В Великобритании выразили обеспокоенность из-за «бесполезных разговоров» европейских лидеров о предстоящих переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, подобные заявления могут раздражать американскую сторону.

«Судя по тому, как ведут себя европейцы, они будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проведут красные линии», — отметил он.

В Лондоне опасаются, что публичные требования к Трампу могут привести к тому, что президент США исключит Европу из переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Речь идет, в частности, о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

10 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры стран ЕС и Великобритании призвали Трампа отстаивать «жизненные интересы Украины и Европы» на переговорах с Путиным. Под обращением подписались Макрон, Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск, британский премьер Кир Стармер и президент Финляндии Александр Стубб.

Накануне Макрон также заявил, что Европа должна активно участвовать в процессе урегулирования конфликта в Украине.

Встреча Путина и Трампа по вопросам долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта пройдет 15 августа в Анкоридже, штат Аляска.

