В Великобритании выразили обеспокоенность из-за «бесполезных разговоров» европейских лидеров о предстоящих переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, подобные заявления могут раздражать американскую сторону.

«Судя по тому, как ведут себя европейцы, они будут раздражать американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и проведут красные линии», — отметил он.

В Лондоне опасаются, что публичные требования к Трампу могут привести к тому, что президент США исключит Европу из переговоров по урегулированию конфликта в Украине.

Речь идет, в частности, о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.