Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство APA. Причины решения не уточняются.

Встреча проходила под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Обсуждались вопросы взаимодействия, совместной борьбы с преступностью, проблемы нелегальной миграции и использование информационно-коммуникационных технологий. Участники также приняли участие в памятных мероприятиях.

В своем приветственном слове Колокольцев поднял тему «попыток переписать общую историю» стран СНГ и подчеркнул, что сохранение социокультурной идентичности и приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям являются основой для построения архитектуры безопасности в регионе.

Отношения между Баку и Москвой ухудшились в конце 2024 года после инцидента над Грозным, когда российская ПВО сбила самолет «Азербайджанских авиалиний». Погибли 38 человек.