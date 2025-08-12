ПОЛИТИКА
Азербайджан пропустил очередную встречу в рамках СНГ
Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов не принял участия в заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ, прошедшем 12 августа в Санкт-Петербурге
Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов / пресс-служба МВД Азербайджана
12 августа 2025 г.

Глава МВД Азербайджана Вилаят Эйвазов отказался участвовать в заседании Совета министров внутренних дел СНГ, которое состоялось 12 августа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агентство APA. Причины решения не уточняются.

Встреча проходила под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Обсуждались вопросы взаимодействия, совместной борьбы с преступностью, проблемы нелегальной миграции и использование информационно-коммуникационных технологий. Участники также приняли участие в памятных мероприятиях.

В своем приветственном слове Колокольцев поднял тему «попыток переписать общую историю» стран СНГ и подчеркнул, что сохранение социокультурной идентичности и приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям являются основой для построения архитектуры безопасности в регионе.

Отношения между Баку и Москвой ухудшились в конце 2024 года после инцидента над Грозным, когда российская ПВО сбила самолет «Азербайджанских авиалиний». Погибли 38 человек.

Ситуация обострилась в июне 2025 года после задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры по обвинению в убийстве. Двое из них — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — умерли. По утверждению Баку, причиной стало жестокое избиение, что подтвердило вскрытие на родине. После этого Азербайджан начал отменять совместные с Россией мероприятия и визиты официальных лиц.

В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Украину «не соглашаться на оккупацию».

