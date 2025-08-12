Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным после того, как российский лидер лично обратился с такой просьбой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, просьба была передана через спецпредставителя Стива Уиткоффа, который по приглашению Владимира Путина приезжал в Россию для переговоров.
«Президент соглашается на эту встречу по просьбе президента Путина, и цель этой встречи для президента — лучше понять, как мы можем положить конец этой войне», — сказала Левитт, уточнив, что Трамп «надеется» на возможность проведения и трехсторонней встречи.
Белый дом подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, хотя рассматривались и другие локации.
12 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили отдельные аспекты подготовки к встрече 15 августа.
«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», — говорится в сообщении МИД России.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не примет итоги встречи на Аляске.
«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — отметил Зеленский на форуме «Молодежь здесь».
Он добавил, что планируется трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России, но ее дата пока не определена.