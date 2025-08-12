Президент США Дональд Трамп согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным после того, как российский лидер лично обратился с такой просьбой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, просьба была передана через спецпредставителя Стива Уиткоффа, который по приглашению Владимира Путина приезжал в Россию для переговоров.

«Президент соглашается на эту встречу по просьбе президента Путина, и цель этой встречи для президента — лучше понять, как мы можем положить конец этой войне», — сказала Левитт, уточнив, что Трамп «надеется» на возможность проведения и трехсторонней встречи.

Белый дом подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже, хотя рассматривались и другие локации.

12 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Стороны обсудили отдельные аспекты подготовки к встрече 15 августа.

«С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия», — говорится в сообщении МИД России.