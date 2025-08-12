Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани провел встречу с министром энергетики Сирии Мухаммедом аль-Баширом в правительственном дворце в Багдаде.
Согласно заявлению пресс-службы премьера, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание энергетической сфере.
Рассматривалась возможность возобновления работы нефтепровода Киркук–Банияс и создания совместной технической комиссии для изучения его состояния и вариантов восстановления.
Кроме того, обсуждались проекты в нефтяной и нефтехимической промышленности на побережье Средиземного моря, сотрудничество в борьбе с изменением климата и вопросы распределения водных ресурсов в бассейне Евфрата.
Судани подчеркнул, что Ирак поддерживает стабильность и территориальную целостность Сирии и отвергает любую внешнюю агрессию.
В свою очередь аль-Башир отметил социальные и культурные связи между странами и заявил о перспективах совместной работы в сферах энергетики, телекоммуникаций, прокладки оптоволоконного кабеля из Европы через Сирию, а также взаимных инвестиций.
В рамках визита в Багдад аль-Башир также провел встречу с министром нефти Ирака Хайяном Абдулгани.