Сирия и Ирак перезапустят нефтепровод
Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир обсудили в Багдаде расширение сотрудничества в энергетике
Сирия и Ирак перезапустят нефтепровод
Ирак и Сирия намерены развивать энергетическое сотрудничество / SANA
12 августа 2025 г.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шия ас-Судани провел встречу с министром энергетики Сирии Мухаммедом аль-Баширом в правительственном дворце в Багдаде.

Согласно заявлению пресс-службы премьера, стороны обсудили развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание энергетической сфере.

Рассматривалась возможность возобновления работы нефтепровода Киркук–Банияс и создания совместной технической комиссии для изучения его состояния и вариантов восстановления.

Кроме того, обсуждались проекты в нефтяной и нефтехимической промышленности на побережье Средиземного моря, сотрудничество в борьбе с изменением климата и вопросы распределения водных ресурсов в бассейне Евфрата.

Судани подчеркнул, что Ирак поддерживает стабильность и территориальную целостность Сирии и отвергает любую внешнюю агрессию.

В свою очередь аль-Башир отметил социальные и культурные связи между странами и заявил о перспективах совместной работы в сферах энергетики, телекоммуникаций, прокладки оптоволоконного кабеля из Европы через Сирию, а также взаимных инвестиций.

В рамках визита в Багдад аль-Башир также провел встречу с министром нефти Ирака Хайяном Абдулгани.

