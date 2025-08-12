Судани подчеркнул, что Ирак поддерживает стабильность и территориальную целостность Сирии и отвергает любую внешнюю агрессию.

В свою очередь аль-Башир отметил социальные и культурные связи между странами и заявил о перспективах совместной работы в сферах энергетики, телекоммуникаций, прокладки оптоволоконного кабеля из Европы через Сирию, а также взаимных инвестиций.

В рамках визита в Багдад аль-Башир также провел встречу с министром нефти Ирака Хайяном Абдулгани.