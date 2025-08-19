Первая леди Турции Эмине Эрдоган сделала свой первый пост в турецкой социальной сети NSosyal, присоединившись к платформе на следующий день после своего мужа.
В своем дебютном сообщении первая леди Турции написала: «Привет от NSosyal. Испытываю огромное волнение от участия в нашей отечественной, национальной и независимой социальной сети; выражаю бесконечную благодарность всем, кто подарил нашему народу эту гордость».
Эмине Эрдоган подчеркнула значение платформы для будущего страны: «В этом безопасном цифровом мире, который принадлежит нам, мы будем вместе думать, создавать и формировать будущее нашими общими ценностями. Мы готовы к совершенно новому путешествию с NSosyal».
Ее пост сопровождался хештегом «Начинаем» и эмодзи турецкого флага и ракеты.NSosyal была разработана поколением TEKNOFEST — турецким технологическим фестивалем. 16 августа платформа объявила о преодолении отметки в 1 млн пользователей, и число участников продолжает расти ежедневно.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган открыл свой аккаунт в NSosyal накануне. Это подчеркивает стремление правительства создать национальную альтернативу западному доминированию в виртуальном пространстве.