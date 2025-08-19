Первая леди Турции Эмине Эрдоган сделала свой первый пост в турецкой социальной сети NSosyal, присоединившись к платформе на следующий день после своего мужа.

В своем дебютном сообщении первая леди Турции написала: «Привет от NSosyal. Испытываю огромное волнение от участия в нашей отечественной, национальной и независимой социальной сети; выражаю бесконечную благодарность всем, кто подарил нашему народу эту гордость».