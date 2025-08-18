Американское издание Newsweek опубликовало анализ, посвященный турецкому истребителю пятого поколения KAAN. По оценке авторов, в ближайшие годы этот проект сможет составить серьезную конкуренцию американскому F-35 по объемам продаж вооружений, позиционируя себя как более доступную альтернативу.

В конце июля Турция заключила первую экспортную сделку с Индонезией – крупнейшей мусульманской страной в мире – на поставку 48 истребителей. Сумма соглашения оценивается примерно в $10 млрд.

Ранее Анкара опиралась на западные военные технологии, но теперь укрепляет позиции в области, где долгое время доминировали США, Советский Союз, а позднее – Россия, европейские державы и Китай.

KAAN ожидается более доступным по цене, чем американский F-35 производства Lockheed Martin, что делает его привлекательным для широкого круга стран, заинтересованных в современных истребителях пятого поколения.

Исключение Турции из программы F-35 в 2019 году в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стало переломным моментом и ознаменовало переход Анкары к курсу на стратегическую автономию при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отмечает издание.

Интерес к KAAN резко возрос после первого испытательного полета в 2024 году. Появились сообщения, что следующим участником программы может стать Египет, хотя официальных заявлений от Каира и Анкары пока не поступало.