Американское издание Newsweek опубликовало анализ, посвященный турецкому истребителю пятого поколения KAAN. По оценке авторов, в ближайшие годы этот проект сможет составить серьезную конкуренцию американскому F-35 по объемам продаж вооружений, позиционируя себя как более доступную альтернативу.
В конце июля Турция заключила первую экспортную сделку с Индонезией – крупнейшей мусульманской страной в мире – на поставку 48 истребителей. Сумма соглашения оценивается примерно в $10 млрд.
Ранее Анкара опиралась на западные военные технологии, но теперь укрепляет позиции в области, где долгое время доминировали США, Советский Союз, а позднее – Россия, европейские державы и Китай.
KAAN ожидается более доступным по цене, чем американский F-35 производства Lockheed Martin, что делает его привлекательным для широкого круга стран, заинтересованных в современных истребителях пятого поколения.
Исключение Турции из программы F-35 в 2019 году в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стало переломным моментом и ознаменовало переход Анкары к курсу на стратегическую автономию при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отмечает издание.
Интерес к KAAN резко возрос после первого испытательного полета в 2024 году. Появились сообщения, что следующим участником программы может стать Египет, хотя официальных заявлений от Каира и Анкары пока не поступало.
Партнеры США в Персидском заливе также проявляют интерес к турецкой программе. Это происходит на фоне того, что Вашингтон по-прежнему не желает передавать в регион передовые системы, стремясь сохранить военное превосходство Израиля.
Примечательно, что на фоне текущей американской политики все больше стран отказываются от покупки истребителей F-35.
Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительство Индии уведомило США о нежелании приобретать F-35, несмотря на соответствующие предложения американской стороны. Отказ Индии прозвучал на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном, включая введение высоких пошлин на индийскую продукцию.
По информации газеты El País, Испания также отказалась от планов приобрести американские истребители F-35 и рассмотрит альтернативы европейских производителей.
Отказы различных стран от покупок F-35 могут привести к росту цен на эти самолеты для других участников рынка, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для турецких самолетов KAAN.