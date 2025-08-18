ТУРЦИЯ
2 мин чтения
Newsweek: Турция создала конкурента американскому истребителю пятого поколения
KAAN уже называют главным соперником F-35 на мировом рынке вооружений
Newsweek: Турция создала конкурента американскому истребителю пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN / AA
19 часов назад

Американское издание Newsweek опубликовало анализ, посвященный турецкому истребителю пятого поколения KAAN. По оценке авторов, в ближайшие годы этот проект сможет составить серьезную конкуренцию американскому F-35 по объемам продаж вооружений, позиционируя себя как более доступную альтернативу.

В конце июля Турция заключила первую экспортную сделку с Индонезией – крупнейшей мусульманской страной в мире – на поставку 48 истребителей. Сумма соглашения оценивается примерно в $10 млрд.

Ранее Анкара опиралась на западные военные технологии, но теперь укрепляет позиции в области, где долгое время доминировали США, Советский Союз, а позднее – Россия, европейские державы и Китай.

KAAN ожидается более доступным по цене, чем американский F-35 производства Lockheed Martin, что делает его привлекательным для широкого круга стран, заинтересованных в современных истребителях пятого поколения.

Исключение Турции из программы F-35 в 2019 году в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стало переломным моментом и ознаменовало переход Анкары к курсу на стратегическую автономию при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, отмечает издание.

Интерес к KAAN резко возрос после первого испытательного полета в 2024 году. Появились сообщения, что следующим участником программы может стать Египет, хотя официальных заявлений от Каира и Анкары пока не поступало.

Читайте также

Партнеры США в Персидском заливе также проявляют интерес к турецкой программе. Это происходит на фоне того, что Вашингтон по-прежнему не желает передавать в регион передовые системы, стремясь сохранить военное превосходство Израиля.

Примечательно, что на фоне текущей американской политики все больше стран отказываются от покупки истребителей F-35.

Так, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что правительство Индии уведомило США о нежелании приобретать F-35, несмотря на соответствующие предложения американской стороны. Отказ Индии прозвучал на фоне обострения торговых отношений с Вашингтоном, включая введение высоких пошлин на индийскую продукцию.

По информации газеты El País, Испания также отказалась от планов приобрести американские истребители F-35 и рассмотрит альтернативы европейских производителей.

Отказы различных стран от покупок F-35 могут привести к росту цен на эти самолеты для других участников рынка, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для турецких самолетов KAAN.

СвязанныеTRT Global - Турция привлекает все больше иностранных инвесторов
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us