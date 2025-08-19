Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Контакт состоялся после саммита альянса, прошедшего с участием президента США и лидеров ЕС.

В ходе беседы обсуждались последние события, связанные с мирным процессом между Украиной и Россией. Эрдоган и Рютте подчеркнули важную роль Турции как одного из ключевых государств НАТО в урегулировании украинского конфликта и в обеспечении безопасности Черного моря.

Собеседники выразили согласие в том, что вклад Анкары в переговорный процесс имеет стратегическое значение. Отдельное внимание было уделено вопросам координации и совместных шагов в рамках альянса.