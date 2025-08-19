Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня, 19 августа, телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы были обсуждены итоги встреч, состоявшихся в Аляске и Вашингтоне с целью прекращения войны между Россией и Украиной.