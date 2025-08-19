ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Министр Фидан поговорил с британским и германским коллегами
В ходе бесед были обсуждены итоги встреч, состоявшихся в Аляске и Вашингтоне и ситуация в Газе
Министр Фидан поговорил с британским и германским коллегами
Глава МИД Турции Хакан Фидан / TRT Haber
19 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня, 19 августа, телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы были обсуждены итоги встреч, состоявшихся в Аляске и Вашингтоне с целью прекращения войны между Россией и Украиной.

Читайте также

Кроме того, стороны затронули последние события в Газе и ход переговоров о прекращении огня.


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us