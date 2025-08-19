Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи отметил, что перед человечеством стоит суровая реальность: более 300 млн человек не имеют доступа к самым основным потребностям. Он назвал эту ситуацию вызовом, который «потрясает совесть человечества и обращается к ответственности всего мира».

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная помощь не является предметом политических расчетов.

«Это вопрос совести», — заявил турецкий лидер. По его словам, благодаря политике гуманитарной дипломатии Турция занимает одно из первых мест в мире по объему помощи в соотношении с валовым национальным продуктом.

Глава государства напомнил о давних традициях Турции, которая оказывает поддержку нуждающимся во всех регионах, независимо от вероисповедания и происхождения.

«Рука помощи, протянутая нами в разные уголки мира, является самым сильным проявлением нашей воли защищать человеческое достоинство и голос совести», — сказал он.

Эрдоган отметил, что Турция направила в Газу более 101 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он добавил, что Анкара обеспечила поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на сумму свыше 40 млн долларов.