ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган: гуманитарная помощь — вопрос совести, а не политики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире более 300 млн человек лишены базовых гуманитарных потребностей, и подчеркнул, что помощь должна оставаться вне политики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
19 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи отметил, что перед человечеством стоит суровая реальность: более 300 млн человек не имеют доступа к самым основным потребностям. Он назвал эту ситуацию вызовом, который «потрясает совесть человечества и обращается к ответственности всего мира». 

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная помощь не является предметом политических расчетов.  

«Это вопрос совести», — заявил турецкий лидер. По его словам, благодаря политике гуманитарной дипломатии Турция занимает одно из первых мест в мире по объему помощи в соотношении с валовым национальным продуктом. 

Глава государства напомнил о давних традициях Турции, которая оказывает поддержку нуждающимся во всех регионах, независимо от вероисповедания и происхождения.  

«Рука помощи, протянутая нами в разные уголки мира, является самым сильным проявлением нашей воли защищать человеческое достоинство и голос совести», — сказал он. 

Эрдоган отметил, что Турция направила в Газу более 101 тыс. тонн гуманитарной помощи. Он добавил, что Анкара обеспечила поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на сумму свыше 40 млн долларов. 

Президент Турции подчеркнул, что глобальные кризисы, геополитическая напряженность и конфликты осложняют доставку гуманитарной помощи. Однако, по его словам, Турция не откажется от этих усилий ни в одном регионе, где существует нужда. 

«Мы будем строить более справедливый мир, в центре которого — человек и гуманитарные ценности», — заключил Эрдоган. 

