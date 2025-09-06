Бразилии может понадобиться собственное ядерное оружие из-за растущей нестабильности в мире. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра, его слова приводит Folha de S. Paulo.

Министр напомнил, что Конституция страны разрешает использование атомных технологий исключительно в мирных целях — для энергетики и медицины. Однако, по его словам, если мировая обстановка будет ухудшаться, эти ограничения придется пересмотреть.

«Мы наблюдаем очень серьезные международные потрясения. Бразилия — гигантская страна, обладающая 11% мировых запасов пресной воды, с тропическим климатом, плодородной почвой и огромными минеральными богатствами. В будущем нам также понадобятся ядерные технологии для национальной обороны», — сказал Сильвейра.

Позднее он добавил, что считает такой сценарий неизбежным в долгосрочной перспективе.

«Мир, несомненно, движется к печальной, но верной необходимости развивать оборонительные инструменты», — подчеркнул министр.