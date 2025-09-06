Бразилии может понадобиться собственное ядерное оружие из-за растущей нестабильности в мире. Об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра, его слова приводит Folha de S. Paulo.
Министр напомнил, что Конституция страны разрешает использование атомных технологий исключительно в мирных целях — для энергетики и медицины. Однако, по его словам, если мировая обстановка будет ухудшаться, эти ограничения придется пересмотреть.
«Мы наблюдаем очень серьезные международные потрясения. Бразилия — гигантская страна, обладающая 11% мировых запасов пресной воды, с тропическим климатом, плодородной почвой и огромными минеральными богатствами. В будущем нам также понадобятся ядерные технологии для национальной обороны», — сказал Сильвейра.
Позднее он добавил, что считает такой сценарий неизбежным в долгосрочной перспективе.
«Мир, несомненно, движется к печальной, но верной необходимости развивать оборонительные инструменты», — подчеркнул министр.
Сильвейра отметил, что у Бразилии есть все необходимые условия: страна владеет технологиями полного ядерного топливного цикла и располагает одними из крупнейших в мире запасов урана.
«Мы должны заранее переосмыслить, как использовать этот потенциал, включая оборонные цели», — сказал он.
Во времена военной диктатуры 1964–1985 годов Бразилия тайно работала над созданием атомного оружия параллельно с гражданской ядерной программой. В 1990 году страна отказалась от этого курса приняв международные обязательства по нераспространению.
Подобные дискуссии сейчас идут и в Японии. В Токио усиливаются голоса в пользу пересмотра «трех неядерных принципов» 1967 года — не производить, не иметь и не размещать атомное оружие на своей территории.