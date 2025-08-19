Американский президент Дональд Трамп и лидеры европейских стран достигли договоренности о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой проекта гарантий безопасности для Украины. Руководителем группы станет государственный секретарь США Марко Рубио.



Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, группа будет включать советников по национальной безопасности и представителей НАТО.



По данным источников, предполагаемые гарантии безопасности будут состоять из четырех основных компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, поставок вооружений и мониторинга прекращения боевых действий.



Европейские чиновники отмечают, что США рассматривают различные варианты косвенной военной поддержки европейских миротворцев без ввода американских войск в Украину.



Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвали главным итогом переговоров в Белом доме готовность США работать над механизмом гарантий безопасности для Киева.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представил в Вашингтоне свое видение этих гарантий. При этом он признал, что не ожидает участия всех членов «коалиции желающих» в направлении контингента на украинскую территорию.

