Премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировал готовность к сближению с Москвой и Пекином, отвечая на угрозы Вашингтона.
В понедельник Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В официальном сообщении Дели отмечается, что лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать тесный контакт.
«Спасибо моему другу, президенту Путину, за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими соображениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», — написал Моди в Х.
Министерство иностранных дел Индии также сообщило, что глава внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар на этой неделе посетит Москву. При этом сам Джайшанкар провел встречу с министром иностранных дел Китая Ваном И.
«Пережив сложный период в отношениях, наши две страны теперь стремятся двигаться вперед», — отметил он. Ван, в свою очередь, заявил, что в мире «преобладает одностороннее запугивание», а Индия и Китай должны «рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как угрозу».
Моди планирует встретиться с Ваном И во вторник, за две недели до своего первого за семь лет визита в Китай. В Пекине индийский премьер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. На саммит прибудет и Владимир Путин, который также посетит военный парад, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны.
Отношения Индии и Китая резко обострились в 2020 году после вооруженного столкновения на границе, где погибли 35 индийских военнослужащих. В последние годы ситуация постепенно выправляется.
В 2024 году стороны договорились о совместном патрулировании спорного участка границы, Пекин снял ограничения на экспорт индийской мочевины, а Дели восстановил туристические визы для китайских граждан. Осенью того же года Моди встречался с Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.
Эксперты отмечают, что уже тогда назрела необходимость разрядки, но именно тарифная война Трампа подтолкнула Индию к более решительным шагам. Весной американский президент несколько раз повысил пошлины на китайские товары, после чего временно их отменил. Однако затем удар пришелся по Индии: Трамп ввел 25-процентные пошлины, а затем удвоил тариф, обвинив Дели в финансовой поддержке Москвы через закупку российской нефти.
Индийские чиновники сообщили Bloomberg, что Пекин пообещал Дели поставки удобрений, редкоземельных минералов и тоннелепроходческих машин. Однако в официальном заявлении Китая эти гарантии не упоминались.