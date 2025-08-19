Премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировал готовность к сближению с Москвой и Пекином, отвечая на угрозы Вашингтона.

В понедельник Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В официальном сообщении Дели отмечается, что лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились поддерживать тесный контакт.

«Спасибо моему другу, президенту Путину, за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими соображениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию конфликта в Украине и поддерживает все усилия в этом направлении», — написал Моди в Х.

Министерство иностранных дел Индии также сообщило, что глава внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар на этой неделе посетит Москву. При этом сам Джайшанкар провел встречу с министром иностранных дел Китая Ваном И.

«Пережив сложный период в отношениях, наши две страны теперь стремятся двигаться вперед», — отметил он. Ван, в свою очередь, заявил, что в мире «преобладает одностороннее запугивание», а Индия и Китай должны «рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как угрозу».