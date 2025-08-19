Узбекистан готов вложить $243 млн в энергетический сектор Афганистана. Соответствующие соглашения были подписаны 17 августа, сообщила пресс-служба заместителя главы правительства Афганистана по экономическим вопросам Муллы Абдула Гани Барадара Ахунда.

На церемонии подписания присутствовали министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов и представители компании Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Стороны договорились о реализации ряда крупных проектов. Среди них — расширение подстанции Арганди мощностью 800 мегаватт, строительство подстанции Шейх Месри в Нангархаре мощностью 126 мегаватт, а также возведение двух линий электропередач на участках Сурхан — Даште-Алван и Кабул — Шейх Месри.

После завершения всех работ Афганистан будет получать от Узбекистана от 800 до 1000 мегаватт электроэнергии. Ожидается, что реализация проектов займет около полутора лет.