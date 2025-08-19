ПОЛИТИКА
Ташкент инвестирует в энергетику Афганистана
Узбекистан и Афганистан подписали контракты на $243 млн для реализации четырех энергетических проектов, включая строительство подстанций и линий электропередач
Узбекистан инвестирует $243 млн в энергетику Афганистана / DABS
19 августа 2025 г.

Узбекистан готов вложить $243 млн в энергетический сектор Афганистана. Соответствующие соглашения были подписаны 17 августа, сообщила пресс-служба заместителя главы правительства Афганистана по экономическим вопросам Муллы Абдула Гани Барадара Ахунда.

На церемонии подписания присутствовали министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов и представители компании Da Afghanistan Breshna Sherkat.

Стороны договорились о реализации ряда крупных проектов. Среди них — расширение подстанции Арганди мощностью 800 мегаватт, строительство подстанции Шейх Месри в Нангархаре мощностью 126 мегаватт, а также возведение двух линий электропередач на участках Сурхан — Даште-Алван и Кабул — Шейх Месри.

После завершения всех работ Афганистан будет получать от Узбекистана от 800 до 1000 мегаватт электроэнергии. Ожидается, что реализация проектов займет около полутора лет.

В ходе переговоров Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд и Джурабек Мирзамахмудов обсудили перспективы экономического сотрудничества. Представитель афганского правительства напомнил, что на саммите Организации экономического сотрудничества в Азербайджане он провел продуктивные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где обсуждались политические, торговые и экономические отношения между Кабулом и Ташкентом.

Барадар Ахунд отметил, что подписание контрактов по энергетическим проектам отражает дальнейшее укрепление связей между двумя странами. Он подчеркнул необходимость их своевременной и качественной реализации.

Министр энергетики Узбекистана заверил афганскую сторону в готовности приступить к работам в ближайшее время. По его словам, Ташкент также готов поделиться опытом в других сферах — сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, промышленности и здравоохранении.

