Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что не хочет «напрасно тратить время» и намерен сосредоточиться исключительно на прекращении войны в Украине. В интервью телеканалу Fox News глава Белого Дома предупредил, что конфликт может привести к «серьезной ситуации», если президент России Владимир Путин не пойдет на сотрудничество в усилиях по достижению мира.

Трамп, который в прошлом неоднократно утверждал, что способен быстро завершить войну, отметил, что любое соглашение будет предполагать территориальные уступки со стороны Киева.

«Украина получит много земли», — сказал он, добавив, что страна не должна была стремиться к членству в НАТО.

«Я всегда считал Украину буфером между Россией и Европой. Украине не следовало проситься в НАТО», — подчеркнул Трамп.

По его словам, европейские страны готовы расширить свое участие в обеспечении безопасности Украины:

«Европа готова ввести людей на землю», — заявил он, отметив при этом, что будущая система безопасности для Украины не будет связана с НАТО.