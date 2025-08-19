Защита без членства в НАТО
Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Вместо этого он пообещал дать «очень хорошие гарантии безопасности». Конкретные механизмы предполагается согласовать совместно с ЕС.
По предварительным данным, гарантийный пакет может включать четыре элемента: военное присутствие, противовоздушную оборону, поставки вооружений и мониторинг прекращения боевых действий. При этом США могут ограничиться косвенной поддержкой европейских миротворцев, не размещая собственные войска на территории Украины.
Ожидается, что рабочую группу по подготовке предложений возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Проект опирается на усилия «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией. Эти страны уже заявили о поддержке идей, близких по духу к статье 5 НАТО, но детали пока обсуждаются.
Политолог Алексей Якубин напоминает, что подобные механизмы безопасности существуют и вне НАТО. «Их примером служат Израиль и Южная Корея. США берут на себя обязательства по военным поставкам, военно-техническому сотрудничеству и оказывают поддержку стране-партнеру. Насколько я понимаю, Украине предлагают именно такую модель», — говорит он TRT на русском.
По словам эксперта, есть и второй сценарий — трансформация уже существующих договоренностей Украины более чем с 30 западными странами в долгосрочную модель гарантий безопасности.
«Впервые США начали открыто говорить о готовности участвовать в таком формате, а Россия заявила о согласии допустить подобные гарантии, — подчеркивает Якубин. — Это делает обсуждения, которые раньше казались слишком абстрактными, куда более реалистичными. Однако очевидно, что речь не идет о вступлении в НАТО, а лишь о системе гарантий, максимально близкой к натовской по сути, но вне самой организации».
Гарантии без гарантий
Однако у подобных дискуссий есть серьезные минусы. По словам главы Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка, нынешняя ситуация во многом напоминает Будапештский меморандум 1994 года.
«Тогда Киев отказался от ядерного арсенала в обмен на обещания, которые оказались фикцией. В 2014 и 2022 годах агрессия России показала, что эти гарантии не сработали. Более того, часть стран-гарантов ограничилась лишь гуманитарной помощью», — отмечает он в разговоре с TRT на русском.
Собеседник агентства скептически оценивает идею «коалиции желающих» в качестве гаранта: «Эти войска сами будут нуждаться в защите США — в американской авиации и системах ПВО Patriot. И если завтра в Америке придет новый президент, он может легко эти силы вывести».
История знает немало примеров, когда союзники США оказывались фактически брошенными. «Южный Вьетнам, Ирак, Афганистан — эти страны рассчитывали на помощь Вашингтона, но в критический момент ее не получили, — говорит Романюк. — В Афганистане вывод американских войск обернулся катастрофой, когда люди цеплялись за колеса самолетов, пытаясь улететь. Это наглядный показатель того, чего стоят подобные «гарантии»».
По мнению Романюка, единственной реальной гарантией безопасности остается членство в НАТО или принятие США законодательно закрепленных обязательств по защите Украины наравне с Японией, Южной Кореей или Израилем.
«Только если Вашингтон возьмет на себя такую ответственность, Украина сможет чувствовать себя защищенной. Но и тут все зависит от политической конъюнктуры: один президент готов поставлять оружие, другой — откажет», — подчеркивает эксперт.
Таким образом, по его словам, любые разговоры о «новых гарантиях» на деле являются лишь политической уловкой: «Это иллюзия, обман, попытка заставить Украину отказаться от вступления в НАТО. Не случайно Путин (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) так быстро соглашается на подобные схемы: для него главное, чтобы Киев остался вне Альянса».