Защита без членства в НАТО

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Вместо этого он пообещал дать «очень хорошие гарантии безопасности». Конкретные механизмы предполагается согласовать совместно с ЕС.

По предварительным данным, гарантийный пакет может включать четыре элемента: военное присутствие, противовоздушную оборону, поставки вооружений и мониторинг прекращения боевых действий. При этом США могут ограничиться косвенной поддержкой европейских миротворцев, не размещая собственные войска на территории Украины.

Ожидается, что рабочую группу по подготовке предложений возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Проект опирается на усилия «коалиции желающих» во главе с Великобританией и Францией. Эти страны уже заявили о поддержке идей, близких по духу к статье 5 НАТО, но детали пока обсуждаются.

Политолог Алексей Якубин напоминает, что подобные механизмы безопасности существуют и вне НАТО. «Их примером служат Израиль и Южная Корея. США берут на себя обязательства по военным поставкам, военно-техническому сотрудничеству и оказывают поддержку стране-партнеру. Насколько я понимаю, Украине предлагают именно такую модель», — говорит он TRT на русском.

По словам эксперта, есть и второй сценарий — трансформация уже существующих договоренностей Украины более чем с 30 западными странами в долгосрочную модель гарантий безопасности.

«Впервые США начали открыто говорить о готовности участвовать в таком формате, а Россия заявила о согласии допустить подобные гарантии, — подчеркивает Якубин. — Это делает обсуждения, которые раньше казались слишком абстрактными, куда более реалистичными. Однако очевидно, что речь не идет о вступлении в НАТО, а лишь о системе гарантий, максимально близкой к натовской по сути, но вне самой организации».

Гарантии без гарантий