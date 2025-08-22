Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении обратиться к гражданам с призывом к общенациональной мобилизации. По его словам, официальное заявление прозвучит в субботу или воскресенье. Мадуро отметил, что этот шаг станет ответом на решение США направить три военных корабля в Карибское море вблизи Венесуэлы.

Выступая на параде в Каракасе, Мадуро подчеркнул, что Венесуэла не поддастся угрозам. Он отметил, что народ страны готов защищать независимость и территориальную целостность.

«Как главнокомандующий, я обращаюсь к народному ополчению, резервистам и всем гражданам, готовым добровольно присоединиться, с призывом участвовать в Плане защиты национального суверенитета и сохранения мира. Венесуэла хочет мира, и если Венесуэла хочет мира, мир будет», – заявил Мадуро.

В рамках программы общественной безопасности «Квадраты мира» Национальные силы ополчения уже развернуты в 5336 районах по всей стране. Эта инициатива направлена на организацию и координацию действий сил безопасности в жилых районах и муниципалитетах.