Зеленский обратился к России: «Кто вам угрожает?»
Президент Украины подчеркнул, что Москва не хочет заканчивать войну
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
22 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил — он искренне не понимает, каких именно «гарантий безопасности» требует Россия в контексте переговоров по войне в Украине. Об этом украинский лидер рассказал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Таким образом Зеленский прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «гарантии безопасности должны включать и Россию».

Президент Украины подчеркнул, что такие гарантии нужны самому Киеву — для того, чтобы исключить нападение Москвы в будущем.

«Чтобы мы с вами, наши дети и внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора ради украинской безопасности, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Потому что агрессор - Россия. Я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Россия на нас напала... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?», — задался вопросом Зеленский.

Он также подчеркнул, что европейские партнеры Киева хотят мира. Россия же, наоборот, не хочет заканчивать войну и намерена выдвигать ультиматумы, благодаря которым сможет отсрочить ее окончание.

Тот факт, что к гарантиям безопасности присоединяются США, Зеленский назвал «успехом для Европы».

«Гарантии безопасности - да, они нужны Украине. Но без Америки Европа нам не даст все те возможности, которые она способна дать... Единство Америки и Европы очень важно. И это важный сигнал, который был во время нашей встречи», — сказал глава украинского государства.

Отметим, что президент США Дональд Трамп, комментируя в пятницу данный вопрос, заявил, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече президентов Украины и России. Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

«Посмотрим, будут ли (Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но посмотрим», — заявил Трамп.

