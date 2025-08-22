Президент Украины Владимир Зеленский заявил — он искренне не понимает, каких именно «гарантий безопасности» требует Россия в контексте переговоров по войне в Украине. Об этом украинский лидер рассказал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Таким образом Зеленский прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «гарантии безопасности должны включать и Россию».

Президент Украины подчеркнул, что такие гарантии нужны самому Киеву — для того, чтобы исключить нападение Москвы в будущем.

«Чтобы мы с вами, наши дети и внуки четко знали, что Россия на нас не нападет. Это гарантии безопасности против агрессора ради украинской безопасности, нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Потому что агрессор - Россия. Я, честно говоря, пока не знаю, кто им угрожает. Россия на нас напала... И я не совсем понимаю, какие гарантии нужны агрессору. Гарантии чего?», — задался вопросом Зеленский.

Он также подчеркнул, что европейские партнеры Киева хотят мира. Россия же, наоборот, не хочет заканчивать войну и намерена выдвигать ультиматумы, благодаря которым сможет отсрочить ее окончание.