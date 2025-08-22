ВОЙНА В УКРАИНЕ
Трамп выдвинул еще один ультиматум Путину
Президент США пообещал принять «очень важное решение»
Президент США Дональд Трамп / AP
22 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул ультиматум Владимиру Путину для прекращения войны против Украины, заявив, что на это у российского лидера есть две недели.

Думаю, через две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает CNN, американский лидер подчеркнул, что ожидает прямых переговоров Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, именно встреча двух лидеров может стать ключом к прекращению конфликта.

«Мы посмотрим, будет ли у них встреча. Это будет интересно. А если ее не будет — почему? Ведь я сказал, что встреча должна состояться», — добавил он.

На уточняющий вопрос CNN о том, готов ли он ничего не предпринимать, если переговоры так и не состоятся, Трамп ответил: «Посмотрим. Я пойму, чья это вина. Если будут причины, я разберусь. Я знаю, что делаю».

Данные заявления прозвучали на фоне застоя мирного процесса: инициатива Белого дома о проведении двусторонней встречи буксует, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Кремля нет планов организовывать встречу Путина и Зеленского.

Трамп напомнил, что уже встречался с Путиным на Аляске и принимал Зеленского вместе с европейскими лидерами в Белом доме. Он также допускал возможность как двусторонней встречи лидеров, так и трехстороннего формата с его личным участием.

«Я хотел, чтобы у них была встреча. Я мог бы там присутствовать, но многие считают, что толку не будет. Возможно, это так, возможно, нет. Но пока люди продолжают умирать», — сказал Трамп.

