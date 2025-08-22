Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул ультиматум Владимиру Путину для прекращения войны против Украины, заявив, что на это у российского лидера есть две недели.

Думаю, через две недели я пойму отношение России и, честно говоря, Украины. Нужны двое. Если война в Украине не будет прекращена, я приму очень важное решение», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Как передает CNN, американский лидер подчеркнул, что ожидает прямых переговоров Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, именно встреча двух лидеров может стать ключом к прекращению конфликта.

«Мы посмотрим, будет ли у них встреча. Это будет интересно. А если ее не будет — почему? Ведь я сказал, что встреча должна состояться», — добавил он.

На уточняющий вопрос CNN о том, готов ли он ничего не предпринимать, если переговоры так и не состоятся, Трамп ответил: «Посмотрим. Я пойму, чья это вина. Если будут причины, я разберусь. Я знаю, что делаю».