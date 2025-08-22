Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что у TikTok есть американские покупатели, готовые приобрести приложение. Глава Белого дома допустил возможность продления дедлайна для китайской компании ByteDance, чтобы та смогла продать свои активы в Соединенных Штатах.
При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет опасений относительно конфиденциальности и безопасности данных пользователей.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что пока не обсуждал ситуацию вокруг TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином, но сделает это «в нужный момент».
Отметим, что на днях Белый дом официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.
Решение было принято на фоне приближающегося нового дедлайна для материнской компании ByteDance: либо продать сервис американскому инвестору, либо столкнуться с полным запретом на территории США.
Закон о продаже или блокировке TikTok был принят еще при администрации Джо Байдена: однако Дональд Трамп несколько раз откладывал его вступление в силу. Очередной срок истекает 17 сентября — менее чем через месяц.
В июне глава Белого дома уже в третий раз продлил действие отсрочки, позволив приложению оставаться доступным для десятков миллионов американских пользователей. Это решение совпало с напряженными американо-китайскими торговыми переговорами, в которых TikTok рассматривается как важный рычаг давления.
Опасения Вашингтона касаются китайского законодательства о нацбезопасности, которое теоретически может обязать ByteDance передать собранные данные о пользователях властям КНР. Как и большинство соцсетей, TikTok аккумулирует значительные объемы личной информации, что вызывает обеспокоенность спецслужб США.