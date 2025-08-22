Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что у TikTok есть американские покупатели, готовые приобрести приложение. Глава Белого дома допустил возможность продления дедлайна для китайской компании ByteDance, чтобы та смогла продать свои активы в Соединенных Штатах.

При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет опасений относительно конфиденциальности и безопасности данных пользователей.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что пока не обсуждал ситуацию вокруг TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином, но сделает это «в нужный момент».

Отметим, что на днях Белый дом официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.