ПОЛИТИКА
Трамп о судьбе TikTok
Глава Белого дома заявил, что у приложения есть покупатели в США
/ Reuters
22 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что у TikTok есть американские покупатели, готовые приобрести приложение. Глава Белого дома допустил возможность продления дедлайна для китайской компании ByteDance, чтобы та смогла продать свои активы в Соединенных Штатах.

При этом американский лидер подчеркнул, что у него нет опасений относительно конфиденциальности и безопасности данных пользователей.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что пока не обсуждал ситуацию вокруг TikTok с председателем КНР Си Цзиньпином, но сделает это «в нужный момент».

Отметим, что на днях Белый дом официально запустил собственный аккаунт в TikTok, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг будущего данного приложения в США.

Решение было принято на фоне приближающегося нового дедлайна для материнской компании ByteDance: либо продать сервис американскому инвестору, либо столкнуться с полным запретом на территории США.

Закон о продаже или блокировке TikTok был принят еще при администрации Джо Байдена: однако Дональд Трамп несколько раз откладывал его вступление в силу. Очередной срок истекает 17 сентября — менее чем через месяц.

В июне глава Белого дома уже в третий раз продлил действие отсрочки, позволив приложению оставаться доступным для десятков миллионов американских пользователей. Это решение совпало с напряженными американо-китайскими торговыми переговорами, в которых TikTok рассматривается как важный рычаг давления.

Опасения Вашингтона касаются китайского законодательства о нацбезопасности, которое теоретически может обязать ByteDance передать собранные данные о пользователях властям КНР. Как и большинство соцсетей, TikTok аккумулирует значительные объемы личной информации, что вызывает обеспокоенность спецслужб США.

