Канадцы решили не злить США
Премьер-министр Марк Карни объявил о снижении ответных тарифов на американские товары
Флаги Канады и США / Reuters
22 августа 2025 г.

Канада объявила об отмене части ответных пошлин против США, пойдя на серьезные уступки ради снижения торговой напряженности с Вашингтоном. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает Bloomberg.

«У нас сейчас лучшие условия в мире», — сказал Карни на пресс-конференции в Оттаве, комментируя вопрос тарифов.

По его словам, средняя ставка американских пошлин на канадские товары составляет 5,6% — это минимальный показатель среди всех торговых партнеров Вашингтона.

Сегодня правительство Канады гармонизирует свои тарифы с американскими», — добавил премьер.

При этом пошлины на импорт из США стали, алюминия и автомобилей пока сохраняются.

Напомним, ранее Оттава ввела 25-процентные тарифы на часть американских товаров в ответ на решение Дональда Трампа ввести пошлины на канадскую продукцию, энергоресурсы и критически важные минералы.

Еще недавно Карни занимал жесткую позицию в торговой войне с Вашингтоном, называя ее «необоснованной». Однако теперь он объяснил уступку укреплением переговорных позиций Канады перед Белым домом.

Решение было принято на следующий день после телефонного разговора Карни и Трампа, который в Оттаве охарактеризовали как «продуктивный и широкий по тематике».

Две страны не смогли достичь соглашения к 1 августа, крайнему сроку, установленному Трампом. Сейчас Оттава продолжает добиваться отмены повышенных пошлин на товары, не входящие в зону действия нового соглашения USMCA, подписанного в первый президентский срок Трампа.

По словам Карни, переговоры о пересмотре договора должны начаться уже в следующем месяца. Они могут продлиться от полугода до полутора лет.

Решение Карни уже прокомментировал сам Трамп. Как сообщает Assosiated Press, глава Белого Дома назвал данный шаг Оттавы «хорошим».

