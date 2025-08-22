Канада объявила об отмене части ответных пошлин против США, пойдя на серьезные уступки ради снижения торговой напряженности с Вашингтоном. Об этом в пятницу заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает Bloomberg.
«У нас сейчас лучшие условия в мире», — сказал Карни на пресс-конференции в Оттаве, комментируя вопрос тарифов.
По его словам, средняя ставка американских пошлин на канадские товары составляет 5,6% — это минимальный показатель среди всех торговых партнеров Вашингтона.
Сегодня правительство Канады гармонизирует свои тарифы с американскими», — добавил премьер.
При этом пошлины на импорт из США стали, алюминия и автомобилей пока сохраняются.
Напомним, ранее Оттава ввела 25-процентные тарифы на часть американских товаров в ответ на решение Дональда Трампа ввести пошлины на канадскую продукцию, энергоресурсы и критически важные минералы.
Еще недавно Карни занимал жесткую позицию в торговой войне с Вашингтоном, называя ее «необоснованной». Однако теперь он объяснил уступку укреплением переговорных позиций Канады перед Белым домом.
Решение было принято на следующий день после телефонного разговора Карни и Трампа, который в Оттаве охарактеризовали как «продуктивный и широкий по тематике».
Две страны не смогли достичь соглашения к 1 августа, крайнему сроку, установленному Трампом. Сейчас Оттава продолжает добиваться отмены повышенных пошлин на товары, не входящие в зону действия нового соглашения USMCA, подписанного в первый президентский срок Трампа.
По словам Карни, переговоры о пересмотре договора должны начаться уже в следующем месяца. Они могут продлиться от полугода до полутора лет.
Решение Карни уже прокомментировал сам Трамп. Как сообщает Assosiated Press, глава Белого Дома назвал данный шаг Оттавы «хорошим».