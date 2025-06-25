Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Нидерландов Дика Схофа в Гааге на полях саммита глав государств и правительств НАТО. Турецкий лидер поздравил Схофа с успешным проведением саммита НАТО и качественной организацией мероприятия.

Эрдоган заявил, что «Турция решительно настроена еще больше развивать свои отношения с Нидерландами, которые находятся на очень хорошем уровне, оценивая потенциал сотрудничества».

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Нидерландами, а также региональные и глобальные вопросы.

В переговорах турецкого президента сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель Управления коммуникаций Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.