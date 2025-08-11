Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную позицию страны по палестинскому вопросу. «Турция — страна, которая наиболее четко отреагировала на дикость, варварство, резню, пытки и угнетение, совершаемые террористическим государством Израиль против палестинцев», — подчеркнул президент, пообещав мобилизовать все дипломатические усилия для прекращения конфликта.

«Мы мобилизовали все ресурсы и дипломатические возможности нашей страны, чтобы принести надежду в Газу. Турецкий народ не оставит палестинцев в одиночестве», — добавил глава государства после заседания кабинета министров.

Президент также сообщил о прорыве в борьбе с терроризмом: «Окно возможностей для окончательного избавления от террора открылось. Решения Комиссии национальной солидарности, принятые единогласно, вселяют надежду».