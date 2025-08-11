ТУРЦИЯ
Президент Эрдоган: Делаем все возможное, чтобы остановить израильские зверства
Турция наиболее четко отреагировала на варварские действия и резню, совершаемые террористическим государством Израиль, заявил глава государства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
11 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил неизменную позицию страны по палестинскому вопросу. «Турция — страна, которая наиболее четко отреагировала на дикость, варварство, резню, пытки и угнетение, совершаемые террористическим государством Израиль против палестинцев», — подчеркнул президент, пообещав мобилизовать все дипломатические усилия для прекращения конфликта.

«Мы мобилизовали все ресурсы и дипломатические возможности нашей страны, чтобы принести надежду в Газу. Турецкий народ не оставит палестинцев в одиночестве», — добавил глава государства после заседания кабинета министров.

Президент также сообщил о прорыве в борьбе с терроризмом: «Окно возможностей для окончательного избавления от террора открылось. Решения Комиссии национальной солидарности, принятые единогласно, вселяют надежду».

«Турция ведет очень тяжелую борьбу на разных фронтах, которая определит ее будущее на столетие вперед. Мы называем это борьбой за «Столетие Турции», — добавил глава государства.

В своем выступлении президент Эрдоган также отметил значительные успехи в экономике, подчеркнув рекордные доходы от туристического сектора — 25,8 миллиарда долларов за первое полугодие 2025 года. Кроме того, он обратил внимание на устойчивую положительную динамику: инфляция в стране последовательно снижается уже 14 месяцев подряд.

