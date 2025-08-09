Вечером в субботу десятки тысяч человек собрались на площади в Стамбуле после вечерней молитвы, чтобы выразить протест против продолжающегося геноцида и насильственного голода в секторе Газа.
В акции участвовали представители неправительственных организаций и жители города. Колонна направилась маршем к исторической мечети Айя-София.
Участники стремились привлечь внимание к гуманитарной катастрофе и выразить солидарность с народом Газы на фоне эскалации насилия и острой нехватки продовольствия и медицинской помощи.
Организаторы призвали международное сообщество срочно принять меры для прекращения страданий палестинцев.
Израиль сталкивается с растущим осуждением за действия в Газе, где с октября 2023 года погибло более 61 тыс. человек. Военная кампания разрушила сектор и привела к массовым смертям от голода.
В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Кроме того, Израиль стал ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН за агрессию против сектора Газа.