Вечером в субботу десятки тысяч человек собрались на площади в Стамбуле после вечерней молитвы, чтобы выразить протест против продолжающегося геноцида и насильственного голода в секторе Газа.

В акции участвовали представители неправительственных организаций и жители города. Колонна направилась маршем к исторической мечети Айя-София.

Участники стремились привлечь внимание к гуманитарной катастрофе и выразить солидарность с народом Газы на фоне эскалации насилия и острой нехватки продовольствия и медицинской помощи.

Организаторы призвали международное сообщество срочно принять меры для прекращения страданий палестинцев.