В Стамбуле прошел многотысячный митинг в поддержку Газы
9 августа 2025 г.

Вечером в субботу десятки тысяч человек собрались на площади в Стамбуле после вечерней молитвы, чтобы выразить протест против продолжающегося геноцида и насильственного голода в секторе Газа. 

В акции участвовали представители неправительственных организаций и жители города. Колонна направилась маршем к исторической мечети Айя-София. 

Участники стремились привлечь внимание к гуманитарной катастрофе и выразить солидарность с народом Газы на фоне эскалации насилия и острой нехватки продовольствия и медицинской помощи. 

Организаторы призвали международное сообщество срочно принять меры для прекращения страданий палестинцев. 

Израиль сталкивается с растущим осуждением за действия в Газе, где с октября 2023 года погибло более 61 тыс. человек. Военная кампания разрушила сектор и привела к массовым смертям от голода. 

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. 

Кроме того, Израиль стал ответчиком по делу о геноциде в Международном суде ООН за агрессию против сектора Газа. 

