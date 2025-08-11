Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Как сообщили в администрации президента Турции, в ходе беседы обсуждались переговоры о мире между Арменией и Азербайджаном. Эрдоган поздравил Пашиняна с достигнутым с Баку соглашением, отметив, что продемонстрированная воля к миру имеет важное значение для стабильности в регионе. Он подчеркнул, что теперь этот шаг необходимо превратить в конкретные действия.