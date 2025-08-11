ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган поговорил по телефону с премьером Армении
Глава турецкого государства поздравил Никола Пашиняна в связи с соглашением, достигнутым с Баку
Президент Эрдоган поговорил по телефону с премьером Армении
Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters
11 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Как сообщили в администрации президента Турции, в ходе беседы обсуждались переговоры о мире между Арменией и Азербайджаном. Эрдоган поздравил Пашиняна с достигнутым с Баку соглашением, отметив, что продемонстрированная воля к миру имеет важное значение для стабильности в регионе. Он подчеркнул, что теперь этот шаг необходимо превратить в конкретные действия.

Читайте также

Эрдоган также заявил, что для развития процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией на техническом уровне продолжат проводиться встречи и прилагаться дальнейшие усилия.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us