/ TRT Haber
10 августа 2025 г.

В провинции Балыкесир на северо-западе Турции в воскресенье вечером произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом говорится в заявлении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

Толчки были зафиксированы в 19:53 по местному времени. Эпицентр находился в районе Сындыргы на глубине 11 километров.

Землетрясение ощущалось в Измире, Кютахье, Ялова, Стамбуле, Манисе, Ушаке, Айдыне, Эскишехире, Сакарье и Текирдаге. В Сындыргы обрушилось одно здание.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, двое человек были спасены, еще двоих продолжают извлекать из-под завалов.

После основного толчка в регионе произошли три афтершока — магнитудой 4,6, 4,1 и 4,0. Их очаги залегали на глубине от 6,78 до 16,07 километра.

Землетрясение ощущалось и в Стамбуле, где многие жители покинули дома и собрались в парках и на открытых пространствах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях выразил поддержку пострадавшим и сообщил, что все профильные службы приступили к работе с первых минут после землетрясения.

